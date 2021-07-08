長華*已持有頎邦5.26%持股 擬再加碼增持

封測材料業者長華 *(8070-TW) 今 (8) 日通過董事會決議，基於財務性投資考量，擬持續增加頎邦 (6147-TW) 持股，並重申持股比不超過 10%，累計至昨日為止，長華 * 持有頎邦股權達 5.26%。

長華 * 表示，頎邦經營穩健、績效卓越，在封測業名列前茅，且頎邦殖利率高於 3%，符合公司投資評估篩選標準與規定，因此董事會決議以財務投資為目的，在未來一年內，以不超過 34 億元額度，自公開市場投資頎邦股票。

截至 2021 年 7 月 7 日止，長華 * 已持有頎邦 35324 張，持股比約 5.26%，累計投資金額為 22.74 億元。

長華 * 旗下易華電 (6552-TW) 今日也同步公告 6 月營收，達 2.75 億元，月增 1.9%，年增 5.4%，創下歷年同期新高，也是單月歷史第三高，累計上半年營收 15.31 億元，年增 15.3%。

易華電指出，受疫情影響，全球經濟型態出現變化，受惠宅經濟效益湧現，促使電視與筆電需求大增，加上手錶與汽車的應用興起，皆有助 TFT 面板產業復甦，正面看待市場需求。

易華電未來營運策略將以 1-Matel 的 Semi(半加成法) 與 1-Matel Sub(蝕刻法)，應用在各式面板驅動 IC 的 Tape-COF 為主，並以新的 2-Matel 技術開發 Mini LED 載板，以及準備未來的 Micro LED 相關需求，可支應開發其它各式 IC 載板等，擴充不同的產品應用與客戶，以期公司營運穩健，兼具未來成長性。