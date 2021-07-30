遠傳維持8月百萬5G用戶、年底9000座基地台目標

遠傳 (4904-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，展望後市，總經理井琪表示，除 5G 用戶數本季有望達百萬戶、5G 基地台完成年底 9000 座目標外，將持續 5G 覆蓋率、用戶滲透率，並跨業結盟深耕資通訊市場。

消費市場方面，井琪表示，雖然疫情衝擊整體市場動能，不過至今 5G 用戶數已逼近 90 萬戶，預期 8 月底將達到百萬戶目標，此外，5G 用戶數中，逾 9 成申辦 999 以上的高資費、續約用戶資費平均提升超過 20%，挹注 ARPU(每月平均貢獻度) 成長，居電信業之冠。

新經濟部分，井琪表示，遠傳新經濟營收比重已攀升至 16%，目標提前達陣，同時受惠智慧醫療、智慧城市與 5G 專網需求，資通訊服務營收年增 6%、合約金額年增 47%，看好成長動能將延續。

井琪指出，ICT 營收多來自專案後的維運費用，約占專案收入的 10%，但仍會依照專案性質不同、比例略有差異，如遠傳桃園智能路燈為 15 年合約，不過每年維運費用比例不同。

井琪表示，資通訊業務持續布局，尤其運用雲端技術協助建置疫苗預約平台，與亞東醫院等六家醫療院所合作導入遠距診療平台，透過視訊看診，減少民眾出入醫院頻率、降低染疫風險，累積服務超過 2400 人次，看好年底服務數將達 1.4 萬次。

遠傳第 2 季營收 194.97 億元，季減 6.42%、年增 4.41%；稅後純益 19.73 億元，季增 8.9%、年減 11.84%，每股純益 0.61 元；上半年營收 403.34 億元，年增 5.96%；稅後純益 37.84 億元，年減 14.2%，每股純益 1.16 元。