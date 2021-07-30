〈航運指數〉三大航線運價續寫新高 美東線衝破1萬美元

上海航交所今 (30) 日公布最新 SCFI 綜合指數，較上周續漲 96.24 點至 4196.24 點，周漲幅從上周的 1.12% 擴大至 2.35%，續創新高，三大遠程航線包括歐洲線、美東線和美西線運價均續寫新高紀錄，美東線運價更首次突破 1 萬美元大關。

在旺季效應的激勵下，據 SCFI 報價，三大遠程航線不僅運價續創高，漲幅均較前一周擴大。

其中，美東線每 FEU(標準 40 呎櫃) 最新報價來到 10067 美元，續漲 2.2%，漲幅高於前一周的 2.02%，美西線也續漲 130 美元至 5518 美元，漲幅 2.41% 高於前一周的 1.01%。

而歐洲線每 TEU(標準 20 呎櫃) 再飆漲 268 美元至 7395 美元，周漲 3.76%，漲幅較前一周的 1.48% 擴大。

貨攬業者指出，若從 Drewry 世界貨櫃指數 (WCI) 來看，至 7 月 29 日更是大漲 4% 或 344 美元，每 FEU 運價達 9330 美元，漲幅持續擴大中。

法人認為，從美國零售庫存來看，2017-2020 年期間大致維持於 6000-6800 億美元，但受到疫情影響碼頭運作效率，目前零售庫存仍僅在 6000 億美元左右，尤其多數廠商庫存管理已傾向提高安全庫存量，預料拉貨需求仍強勁，並進而使下半年至明年全球貨櫃需求面具支撐。