〈財報〉需求回溫 卡特彼勒Q2財報優 警告Q3獲利恐遭成本侵蝕

「景氣金絲雀」卡特彼勒 (Caterpillar) 週五 (30 日) 公布 2021 年第 2 季財報，全球經濟活動復甦，為業務表現與市場銷售帶來提振，卡特彼勒 Q2 營收獲利均勝過預期，獲利更較去年同期增逾 3 倍，但該公司也警告，隨著通膨加劇，成本上升恐削弱 Q3 獲利能力。

財報發布後，週五美股盤中，卡特彼特 (CAT-US) 跌 3.54％，暫報 205.04 美元。過去 3 個月來，卡特彼勒下跌 8.5%，今年迄今則上漲 17%。

卡特彼勒股價日線圖 (圖：Google)

Q2 財報關鍵數據：(v.s.FactSet 調查共識預期)

銷售額：128.9 億美元，年增 29%，預期為 125.1 億美元

純益：14.1 億美元，去年同期為 4.58 億美元

營業利益率：13.9%，去年同期為 7.8%

(Non-GAAP) 調整後每股純益 (EPS)：2.60 美元，去年同期為 1.27 美元，預期為 2.41 美元

銷售額按部門拆分：

建築工業：56.6 億美元，年增 40%，預期為 57.7 億美元

資源工業：25.8 億美元，年增 41%，預期為 22.7 億美元

能源與運輸：49.8 億美元，年增 20%，預期為 44.2 億美元

按地區表現，北美地區銷售額年增 30%，至 57.2 億美元，拉丁美洲銷售年增 67%，至 12.2 億美元，歐、非、中東地區銷售年增 33%，至 31 億美元，亞太地區銷售年增 12%，至 28.5 億美元。

無論從業務或地區市場表現來看，卡特彼勒均取得良好銷售成績。然而，建築和資源工業部門的營業利益率均較上季下滑，反映更高的材料及研發成本正在侵蝕獲利。

企業看法：

卡特彼勒財務長 Andrew Bonfield 坦承，公司仍面臨供應鏈挑戰，且正在利用非傳統來源來確保供應，解決樹脂和半導體缺貨問題。

Bonfield 警告，因運費、原物料成本上升，加上營銷和研發支出增加，Q3 營業利益率恐因此下滑，但因年初和年中調升售價，有助於幫助抵銷材料成本，因此該公司面臨的最大逆風在於短期的獎金報酬成本。

公布財報之際，卡特彼勒並未提供全年財測。