〈美股盤後〉亞馬遜市值蒸發750億美元 標普連6個月收紅

週五 (30 日) 亞馬遜因財報遜預期股價暴跌，美股三大指數下滑，中概股多收黑，標普收黑 0.54%，但仍創連續第六個月漲勢，為 2018 年以來最長紅紀錄。

標普本週下跌 0.4%，但 7 月漲幅達 2.3%，那指本週下跌 1.1%，但仍為維持月漲幅 1.2%，而道瓊週跌 0.4%，7 月上漲 1.3%。

政經消息方面，自 3 月份以來，紐約聯邦準備銀行隔夜附買回操作金額不斷激增，聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模來到 1.0393 兆美元，改寫新高紀錄。

聖路易斯聯準銀行主席布拉德 (James Bullard) 週五 (30 日) 表示，金融市場已做好充分準備，讓 Fed 自今天秋季起開始縮減大規模購債計畫，並在明年第 1 季結束。

中國政府近期頻頻出手，加強對海外上市公司的跨機構監督，工信部開會與阿里巴巴、騰訊等 25 家中企開會，要求就數據安全、消費權益保護等議題進行整改。

週五 (30 日) 美國證券交易委員會 (SEC) 決議，要求在美上市、或有意赴美上市的中國企業披露更多的資訊。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 1.97 億例，死亡數突破 420 萬例。美國累計確診超過 3479 萬例，累計死亡數超過 61.2 萬。印度累計確診超過 3157 萬例，巴西累計確診 1983 萬例。

美國疾病管制與預防中心 (CDC) 數據顯示，美國麻薩諸塞州近期新冠疫情大爆發，約四分之三的感染者接種了疫苗，其中有四人住院治療。



週五 (30 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 149.06 點，或 0.42%，收 34,935.47 點。

那斯達克指數下跌 105.59 點，或 0.71%，收 14,672.68 點。

標普 500 指數下跌 23.89 點，或 0.54%，收 4,395.26 點。

費城半導體指數上漲 23.3 點，或 0.70%，收 3,356.5 點。

標普 11 大板塊僅 4 個板塊上漲，材料、房地產和必需消費品領漲，非必需消費品、能源和公用事業板塊領跌。(圖片：finviz)

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數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主