執行長：大家都出門了！Pinterest暴跌19% 華爾街大刀下砍

水能載舟亦能覆舟，疫情帶給 Pinterest 成長，也能扼殺其成長。

圖片分享社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四公布封鎖限制解除後，其用戶成長下降，週五股價重挫 18.24% 或 13.14 美元，收 58.90 美元，就連華爾街分析師也不留情面。

根據《巴倫周刊》的統計，追蹤 Pinterest 的 28 位分析師中，至少半數下修其目標價，部分則調降其股票評級。目前 Pinterest 股票平均目標價在 59.46 美元，與財報公布前近 80 美元的水準直直下墜。

Pinterest 週四公布，與第一季相比，第二季每月活躍用戶 (MAU) 減少了 5%，即約 2000 萬用戶。Pinterest 表示，截至 7 月 27 日，其美國 MAU 下降約 7%，但全球 MAU 較去年同期增加約 5%。

該公司執行長 Ben Silbermann 也不諱言，直接表明先前用戶人數激增是因為大眾困在家中無處可去，現在全球各地陸續解禁後，這趨勢某種程度上已經逆轉。

Evercore ISI 分析師 Mark Mahaney 將其股票評級從 「優於大盤」下調至「符合表現 (In Line)」 評級，將其目標價從 98 美元下砍至 60 美元。

Mahaney 研究報告將 Pinterest 和推特 (TWTR-US) 後疫情時代的表現做了對比。去年封鎖限制實施以來，Pinterest 的用戶成長是大型社交媒體中相較成長最大者，而推特的用戶成長位居第二。

但自第一季，Pinterest 美國用戶減少了 700 萬人，同期推特美國用戶僅減少 100 萬人，且相較去年同期仍有 11% 用戶成長。

Mahaney 指出，谷歌搜索 (Google Search) 的變化對 Pinterest 的用戶趨勢產生了負面影響，且該公司指出其獲利較豐厚的美國行動用戶成長溫和，全球則較去年同期增長 20%。Mahaney 表示，行動用戶是 Pinterest 的營收命脈。

摩根大通分析師 Doug Anmuth 也下調了目標價，自 95 美元降至 68 美元，反映 2023 營收估值 43 億美元的 10.5 倍，並將股票評級從增持下調至中性。

Anmuth 報告指出，第二季的財報數據令人擔憂該公司後疫情時代的 MAU 成長。

Anmuth 也關切該公司將 Pinterest 主要產品自現行的「瀏覽和保存想法」模式，切換成「引導用戶與內容創作者連結」模式的計畫。截至第二季，「Idea Pins」在 22 個市場開展業務，且已經獲得一些早期正面關注。

但 Anmuth 擔心，短期內，隨著用戶轉向觀看更豐富的串流影視和影片內容，該公司可能遭遇問題。Anmuth 寫道，新型媒體可能無法適用於該公司旗下所有類別。

Pinterest 今年迄今股價下跌 11%，同期 S&P 500 指數上漲 18%。