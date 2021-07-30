〈財報〉Pinterest 第二季用戶下降 盤後重挫近19%

圖片社交網站 Pinterest (PINS-US) 週四公布第二季財報，顯示每月用戶人數下降，刺激盤後重挫近 19%。

Pinterest 提供第三季財測，營收成長年率估計在「介於 40 多區間偏低水準」，大致上符合分析師預期。根據 Refinitiv 調查，分析師預期共識為 Pinterest 第三季營收年增 42.8%。

但由於新冠疫情的衝擊仍不確定，Pinterest 拒絕提供第三季每月活躍用戶人數 (MAU) 預期值。

該公司聲明，「新冠疫情的進展和相關的防疫限制尚不清楚，我們沒有提供第三季的 MAU 預測，因為我們目前不了解和用戶參與相關的某些關鍵驅動因素。」

第二季財報關鍵數據 vs. 分析師預期

營收：年增 125% 至 6.13 億美元 vs. 5.621 億美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

調整後 EPS：25 美分 vs. 13 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

純益：6940 萬美元

每月活躍用戶人數 (MAU)：4.54 億人 vs. 4.82 億人 (StreetAccount 調查的共識預期)

平均每位用戶營收 (ARPU)：1.32 美元 vs 1.17 美元 (StreetAccount 調查的共識預期)

Pinterest 第二季 MAU4.54 億人，較前一季公布的 4.78 億人下降 5%。Pinterest 表示，截至 7 月 27 日，其美國 MAU 下降約 7%，但全球 MAU 較去年同期增加約 5%。

後疫情時代，其他社交媒體同業也面臨「達成用戶成長預期」的難關。推特 (TWTR-US) 上週公佈，其可變現每日活躍用戶 (mDAUs) 略低於預期。臉書 (FB-US) 週三公布，DAU 雖符合預期，但 MAU 略低於預期。只有上週公佈財報的 Snap (SNAP-US) DAU 優於預期。

Pinterest 將其用戶減少歸因於 2020 年的使用量激增，因 2020 年新冠肺炎大流行，大眾居家活動增加。

該公司在致股東的信中表示，「然而，自 3 月中旬以來，Pinterest 的用戶參與度低得不成比例，是因為大眾開始花更多時間出門與朋友進行社交、聚餐，且普遍參與不是我們核心使用案例的活動。」

該公司營收年增 125%，且純益 6940 萬美元，自去年同期淨損 1.007 億美元以上的情形扭轉回來。