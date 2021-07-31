疫苗防不了Delta？美CDC：麻州群聚感染者中逾7成曾完全接種疫苗

美國疾病管制與預防中心（CDC）週五（30 日）發布的數據顯示，美國的麻薩諸塞州（Massachusetts）爆發的 496 例群聚感染中，有 74% 的感染者是已接種兩劑 mRNA 疫苗或單劑嬌生疫苗，凸顯 Delta 變種病毒的高傳染力。

此外，CDC 公布每週的感染率與死亡率數字顯示，完全接種疫苗的人感染病毒後，鼻腔內攜帶的病毒量與未接種疫苗的人一樣多，而且還有傳染給他人的可能。

CDC 主任 Rochelle Walensky 博士在一份聲明中說，這一項發現令人擔憂，也是讓 CDC 決定建議大眾重新戴上口罩的關鍵，以確保接種疫苗後的民眾不會在不知情的情況下將避毒傳播給他人。

CDC 在報告中也警告，目前肆虐美國的 Delta 變種病毒傳染性與水痘一樣強，也比原新冠病毒傳染途徑更廣，即是已完全接種疫苗的老年人，一旦感染後病情可能會更加嚴重。

沃爾瑪恢復配戴口罩、迪士尼要求接種疫苗

美國零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 同日表示，不論是否已經接種疫苗，在傳染熱區的工作人員，室內工作時必須戴口罩或臉部遮蔽物。

沃爾瑪也在一份備忘錄中提到，所有在多個設施工作的市場、區域與部門員工、辦公室人員都要在 10 月 4 日前完成疫苗接種。

此外迪士尼 (DIS-US) 也表示，不論是正職員工或時薪人員都必須在 9 月底前接種疫苗，而在家工作的員工要返回園區上班前，也必須出示疫苗接種證明。

迪士尼表示聲明表示：「疫苗是保護員工不受感染並且能控制疫情的最佳工作，全體工作人員都應完成疫苗接種。」

此外迪士尼也在本周稍早宣布，主題園區恢復室內外配戴口罩的規定。