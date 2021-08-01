資金捨傳產回流電子 台股走勢看大廠財報

台股高檔震盪遇壓，在獲利了結賣壓下月線收黑，但目前資金有逐步回流電子股趨勢，接下來可聚焦第 2 季財報表現，要注意的是，聯準會政策將持續影響市場，需高度關注未來走向。

安聯投信表示，台股下半年一反上半年強勢，部分傳產股受市場擔心後疫情時代供需改變，以及短線累積漲幅過大所致出現拉回整理，目前看來資金有重回電子股趨勢。

安聯投信台股團隊表示，法人持續賣超，大盤跌破季線，技術面有轉弱現象；當沖量能趨弱雖有利籌碼安定，但也同時減緩原先交投熱絡的市場動能。

安聯投信指出，接下來要留意財報結果與股價走勢的一致性，目前看來都是正向表現，但若出現利多不漲，則要進一步控制部位，以類股表現來看，第二季財報表現與明年展望上，在電子股中又以 LED、半導體、PCB、工業電腦等表現相對亮眼。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股今年以來漲幅已大，短線又遇到全球市場多雜音，操作上顯然難度增加，主力仍以內資為主，外資短進短出投資標的皆以大型權值股為主特別是半導體，內資仍看好中小電子股。

周書玄分析，原本第三季是旺季來臨，但台灣市場去年基期較高，可能使部分電子股營收可能持平或是小漲，相對來說可能缺乏利多刺激，目前內資將偏向電子中小型股來換股操作。

目前看來美元短線有走弱的趨勢，將有利新興股市表現，但仍應留意東南亞疫情表現狀況，因越南等地的變種病毒 Delta 疫情擴散，部分科技零組件供應鏈受影響，長短供應的問題可能使股價受影響，可持續觀察第四季歐美淡季來臨後，CPU、電子載板產能是否會舒緩。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，法人 7 月以來對於台股不買單，在美元相對強勢、加上指數來到相對高檔，外資從台股撤出回態勢鮮明，導致多頭熄火，無法隨美股連動上攻。

葉獻文表示，目前盤勢表現主要聚焦中小型股，在下半年解封後的強勢需求題材，且能更快反應市場對於明年的展望，相對吸引資金簇擁，隨著時序進入除權息旺季，預期盤面仍將以類股輪轉為主，指數也將處於高檔震盪。