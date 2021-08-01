〈觀察〉減碳聲浪高漲 台塑企業朝循環經濟加速轉型升級

近年來全球減碳聲浪高漲，歐盟甚至將從 2023 年起徵收碳關稅，台塑企業也致力轉型升級，台塑 (1301-TW) 宣布 2025 年起停供一次性民生用品塑料，台化 (1326-TW) 則將海廢、蚵繩回收再製成再生尼龍原料；隨著永續、減碳浪潮成趨勢，國內石化業龍頭也積極推動循環經濟，朝永續環保邁進的同時，也推動產品走向高值化。

台塑近年來積極推動高雄仁武廠轉型，先後投入工業 4.0、 人工智慧 (AI) 研發中心、染料敏化電池試量產線、複材中心等。 在今年台塑股東會上，董事長林健男更正式對外宣布，將從 2025 年起，全面停供一次性民生用品塑料。

台塑所生產的 PVC、PP、PE 等塑料產品，廣泛應用在保鮮膜、塑膠袋、免洗餐具等各種一次性民生用品，為因應環保與永續趨勢，正朝生物分解塑料加速邁進。

從 PVC 產品來看，台塑銷售領域早已轉型至窗框、壁板及地磚等耐久性用途產品，如保鮮膜、真空成型包裝盒及收縮膜等一次性民生用品，去年僅占總銷售量 1.2％，預計 2023 年全面停產；PP 方面，已投入研發在自然環境中生物可分解的 PP 複材，已在實驗室獲初步驗證，將加快開發導入量產。

另外，台塑也規劃投資 3.9 億元在仁武廠設立醫材生產中心，目標開發抗菌與醫療級複合材料，包括用廢棄蚵殼做為原料，開發的天然抗菌材料「抗菌殼粉」，及將抗菌殼粉混摻入 PE、PP、PVC 等塑膠原料，製成天然抗菌複材，應用於民生用品。

台化則是 2018 年率先斥資 10 億元於越南建立耐隆回收廠，與品牌合作進行廢漁網回收再利用，將海洋廢棄物漁網，還原回原料 CPL、再製成耐隆絲，交給關係企業福懋興業織布、印染後，由品牌廠製成成衣。

台化今年 4 月更進一步將海廢回收項目延伸至蚵繩回收，再耗資 10 億元在嘉義新港打造新的耐隆回收廠，擴大海廢等耐隆回收再利用範圍，並持續投資提升產能。

台化目前嘉義新港、越南的再生耐隆料廠，月產能各約 250 噸，為拓展耐隆 6 等海廢回收再利用範圍，將持續投資提升產能，嘉義新港廠預計明年底前，月產能提升至 750 噸，越南廠則提升至 500 噸，使總產能進一步擴增至 1250 噸，較現有產能翻倍成長。

