【袁志峰專欄】 政策風險猶在，關注業績公布

今天推介 - 吉利汽車 (175), 上日收市 $25.95

1) 股市前景

港股上周五回調，雖有官媒發文維穩，中國加強監管互聯網、平台經濟、房地產及校外培訓行業的政策仍會持續，並無跟本性改變。南向資金連續 10 天淨流出反映內地投資者對港股也看淡。預期 8 月份港股將維持弱勢，二季度業績公布後，整體科技股走勢有望轉趨穩定。短線操作可關注國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是吉利汽車 (175) — 7 月 30 日召開的中央政治局會議要求支持新能源汽車加快發展，預期可刺激汽車股表現。南向資金於 6 月及 7 月期間，共增持約 5.5 億股吉利汽車 (175)，持股量由 8.0% 增至 13.6%，淨買入金額逾 130 億元，反映國內投資者信心滿滿。今年上半年，公司汽車銷售量達 63 萬輛，同比增 19%，估計於 8 月 18 日公布的中期業績有理想表現。建議買入，目標價 28.5 元，止損價 24.5 元。

2) 上日中港股市況總結

周五恒指低開 272 點，早段跌幅曾收窄至 164 點，隨後回落，最多曾跌 678 點，午後輾轉上升至尾市，收報 25961 點，跌 354 點或 1.35%。成交額按日減 25% 至 1896 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨賣出約 16 億元，包括淨賣出 11 億元美團 (3690) 及淨買入 9 億元中芯國際 (971) 股份。7 月淨賣出 635 億元，6 月淨買入 50 億元。全周計，恒指跌 5.0%。全月計，恒指跌 9.9%。

藍籌股 16 升 28 跌 4 持平。龍湖集團 (960) 及華潤置地 (1109) 跌逾 7% 及 6%，為跌幅最大藍籌。其次是阿里健康 (241) 及美團 (3690) 跌 6%。海底撈 (6862) 及藥明生物 (2269) 跌 5%。碧桂園 (2007) 及中國海外發展 (688) 跌逾 4%。安踏體育 (2020) 及百威豆太 (1876) 跌近 3%。萬洲國際 (288)、比亞迪 (1211) 及信義光能 (968) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。創科實業 (669)、申洲國際 (23113) 及吉利汽車 (175) 升逾 1%。全月計，港交所 (388)、港鐵 (66) 及恒隆地產 (101) 升 7%，為升幅最大藍籌。美團 (3690)、阿里健康 (241) 及海底撈 (6862) 分別跌 33%、30% 及 29%，為跌幅最大藍籌。

恒生科指跌 2.5%，成份股 3 升 27 跌。大型科技股領跌，快手 (1024) 及美團 (3690) 跌 7% 及 6%，阿里 (9988) 及百度 (9888) 跌 4%。騰訊 (700)、小米 (1810) 及京東 (9618) 跌逾 2%。嗶哩嗶哩 (9626) 跌 8%，為跌幅最大成份股。阿里健康 (241)、萬國數據 (9698) 及明源雲 (909) 跌 6%。汽車之家 (2518) 跌 5%。華虹半導體 (1347)、海爾智家 (6690) 及中芯國際 (981) 升逾 4%、3% 及 2%，是錄得升幅的成份股。全周計，恒生科指跌 6.7%。全月計，恒生科指跌 16.9%。

板塊方面，內房、生物科技、餐飲、啤酒、體育用品及航空股跑輸大市，跌幅居前。中國恒大 (3333) 跌 9%。再鼎醫藥 (9688) 跌逾 11%。九毛九 (9922) 跌逾 5%。華潤啤酒 (291) 及青島啤酒 (168) 跌 6%。李寧 (2331) 及特步國際 (1368) 跌逾 4%。中國 3 大航空股跌 2%-3%。

汽車、光伏、風電及鋼鐵股逆市上升。長城汽車 (2333) 升逾 6%。福萊特玻璃 (6865) 及信義光能 (968) 漲逾 4% 及 3%。龍源電力 (916)、新天綠色能源 (956) 及金風科技 (2208) 升 5%-8%。鞍鋼 (347)、馬鋼 (323) 及重鋼 (1053) 升 6%-10%。

周五上証指數低開 0.4%，早盤及午後皆先跌後回穩，全日最多曾跌 1.2%，收報 3397.36 點，跌 0.4%。深証成指跌 0.3%，科創 50 指數升 0.2%。滬深兩市總成交約 13400 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 900 億元。滬深股通北向資金淨買入約 22 億元，7 月淨買入 108 億元，6 月淨買入 154 億元。全周計，上証指數跌 4.3%，深証成指跌 3.7%。全月計，上証指數跌 5.4%，深証成指跌 4.5%。

3) 宏觀 / 行業訊息

中國製造業活動續放緩，國家統計局公布，7 月官方製造業採購經理指數 (PMI) 報 50.4，低於預期的 50.8，6 月份為 50.9。(信報)

政府統計處周五公布本港第二季本地生產總值（GDP）預先估計數字，按年增長 7.5%，遜於市場預期的 7.8%。今年第一季增長 8%，上半年共增 7.8%。經季節性調整，次季 GDP 較首季實質下跌 1%。(信報)

澳門博彩監察協調局公布，7 月博彩收入 84.44 億元 (澳門元 ‧ 下同)，按年增長 5.28 倍，低於市場預期增 5.4 倍，按月升 29.2%。今年首 7 個月，博彩收入 574.67 億元，按年增長 63.9%。(信報)

路透引述消息報道，美國證券交易委員會已停止處理中資公司在美國的 IPO 申請或其他證券銷售的註冊登記，同時正在制定新的指導方針，規範內地企業須向投資者披露中國政府實施新監管措施帶來的風險。(信報)

世衞總幹事譚德塞稱，Delta 變種新冠病毒具較強傳播力，全球抗疫成果可能因此失去。另外，美國疾控中心 (CDC) 內部報告形容，Delta 變種病毒的傳染力堪比水痘，或根本上改變抗疫面貌。CDC 同時警告，Delta 變種病毒恐引發重症。(信報)

4) 個股訊息

外電報道，網易 (9999) 旗下網易雲音樂已通過港交所上市聆訊，擬集資 10 億美元，並計劃於今周展開上市前推介，網易雲音樂對報道不予置評。(信報)

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