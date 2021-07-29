專家預計Fed放慢行動、無視通膨 利於美股走高、美元走弱

一些市場專業人士表示，聯準會已經往削減購債進一步靠近，但進度可能要慢得多，需要等待好幾個月才會正式宣布。

先前一些猜測認為，聯準會將利用８月底的 Jackson Hole 全球央行研討會，來討論何時及如何削減每月 1200 億美元的寬鬆計畫，但在周三記者會後，美國銀行首席美國經濟學家 Michelle Meyer 表示，鮑爾 (Jerome Powell) 的說法讓這一可能性降低。

Meyer 說，她預計會在秋季宣布，聯準會將在明年初開始行動。然而，她不排除 9 月份的會議上，提供進一步細節。

蒙特利爾銀行 (BMO) 美國利率策略師 Ben Jeffery 指出，一些人相信，聯準會很可能在 11 月發表正式聲明。「參考聲明，我仍然認為會在 11 月或 12 月宣布。」

就業已成為 Fed 唯一考量

過去一年以來，聯準會對升息或收緊的基本要件，是需要看到「實質性的進一步進展」。根據 Fed 主席鮑爾 的進一步澄清，聯準會現在只在意就業數據，而不關心通膨。

周三 (28 日) 的記者會上，多位記者要求鮑爾對這一措辭進一步說明，鮑爾表示，「實質性」基本上是指強勁的就業數據，並朝著最大限度的就業邁進。當被問及通膨時，鮑爾強調，關於一些通膨的措辭，與美國經濟發展毫無關聯。

《Zero Hedge》報導認為，由於許多市場參與者一直擔心，聯準會將不得不在某個時候採取主動行動，來遏制飆升的價格，而鮑爾出奇的溫和立場，明確保證市場不應該擔心通貨膨脹，這一觀點將有助美股進一步走高，以及美元走弱。

羅素 2000 指數 (圖表取自 Zero Hedge)