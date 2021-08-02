〈台股盤前要聞〉太陽能矽晶圓再降價、電子廠缺料壓力緩解 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，太陽能矽晶圓價格 8 月可望再度調降，為 1 年來首見，台灣模組廠議價空間將擴大；隨著關鍵零組件短缺問題緩解，電源、工業電腦等廠商出貨狀況可望好轉，加上漲價效應逐漸浮現，將有利毛利率回升。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

1 年來首見 太陽能矽晶圓 8 月迎來二度降價 茂迪、元晶等模組廠受惠

中國太陽能矽晶圓廠近期不斷開出新產能，業界透露，中國廠商此次鎖定 G1 尺寸進行擴產，而 G1 為台灣主流尺寸，台廠議價空間將擴大，業界預期，8 月矽晶圓價格將再度調降，已是連續兩個月降價，也是近 1 年來首見，上游成本壓力紓解下，台灣模組廠將受惠。閱讀全文...

缺料舒緩及漲價效益 電源、IPC 廠毛利率拚回升

IC 等關鍵零組件物短缺，成為中下游電子廠疫情以來的難題，但近日台達電、研華等大廠針對缺料、購料釋出正向訊息，在缺料最壞的狀況已過下，電源、工業電腦 (IPC) 等廠商出貨狀況可望好轉。閱讀全文...

Q3 面板報價轉折 關鍵大尺寸是否跟進跌價成關鍵

面板產業歷經近一年漲價、缺貨派對後，32、43 吋小尺寸電視面板 7 月首現反轉走跌訊號，但面板大廠友達 (2409-TW) 仍預期第三季面板將價量齊揚，打破外界看衰的預期，但由於小尺寸電視面板已出現轉跌，大尺寸電視、IT 應用等面板是否跟進跌價，將左右面板第三季營運關鍵。閱讀全文...

進口車商趕推純電車款 推波助瀾台灣電動車市發展

近日進口豪華車品牌不約而同宣示電動車發展的初步成績，台灣保時捷在台銷售純電跑車 Taycan 交車總量高達預期的 4 倍以上，而 BMW iX 豪華純電旗艦休旅甫啟動預購，訂單數已達年配額一半，在各大業者聯袂推電動新車下，國內電動車市場發展正如火如荼展開。閱讀全文...

減碳聲浪高漲 台塑企業朝循環經濟加速轉型升級

近年來全球減碳聲浪高漲，歐盟甚至將從 2023 年起徵收碳關稅，台塑企業也致力轉型升級，台塑 (1301-TW) 宣布 2025 年起停供一次性民生用品塑料，台化 (1326-TW) 則將海廢、蚵繩回收再製成再生尼龍原料；隨著永續、減碳浪潮成趨勢，國內石化業龍頭也積極推動循環經濟，朝永續環保邁進的同時，也推動產品走向高值化。閱讀全文...

需求旺 + 漲價效益 上銀 Q2 獲利挑戰 10 季新高

上銀 (2049-TW) 受惠半導體等應用需求暢旺，產能已滿至年底，第二季營收重回 70 億元，寫 11 季高點，在漲價效益發酵、獲利動能提升下，法人看好，上銀第二季獲利將優於市場預期，每股純益估超過 2.9 元，挑戰近 10 季新高。閱讀全文...

電聲元件廠看缺料 最快明年首季緩解

電聲元件廠去年第 3 季開始受到上游供應鏈缺料、缺櫃與塞港問題尚未緩解影響，儘管客戶訂單強勁、提前追料，但業績成長仍受影響，預期在晶圓廠積極擴產下，供應鏈吃緊狀況最快明年首季有望緩解。閱讀全文...