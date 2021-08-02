小鵬7月交車逾8000輛 創新高 年增約230%

周一 (2 日) 小鵬汽車 (9868-HK) 公告，7 月交車數達 8040 輛智慧汽車，年增 228%，月增 22%，創下月度交車數新高。今年截至 7 月 31 日，公司累計交車數量達 38778 輛，年增 388%。公司計畫於 2021 年第三季正式公佈 P5，預計在 2021 年第四季交車。

此外，近期小鵬汽車武漢項目已動工，占地 1500 畝，將有沖壓、焊接、塗裝、總裝、電池、電控整合等工藝車間。項目規劃產能 10 萬輛，量產後可實現年產值人民幣 300 億元以上。

小鵬汽車董事長 CEO 何小鵬表示，2025 年智慧汽車在中國一線城市會達到 60% 的滲透率，相信這是對小鵬汽車的巨大機會。在過去半年裡，小鵬汽車持續保持高成長速度，因此有信心在未來的數年裡可以做得更好。

(圖片: AFP)

何小鵬指稱武漢項目完工後將是小鵬汽車的第三代智慧平台，也是小鵬汽車的第一個全球化平台。在武漢的工廠真正量產後，很快可以達到產能滿載。

何小鵬提到 2021 年以來，電動化和智慧化正在加速顛覆傳統汽車產業。3 月份中國新能源汽車的新車銷量滲透率已突破 10% 的關卡。而在一線城市，2021 年第一季電動汽車銷售量滲透率已達到 20%。

何小鵬指出 2023～2025 年，智慧汽車將會迎接成長爆發期和對傳統功能汽車的顛覆期，由高級智慧向完全級智慧迅速發展。智慧汽車的變革會加速到來，這也將進一步釋放智慧電動汽車的市場需求。

下半年，小鵬汽車將有兩款車型推出：小鵬 G3i 已於 7 月正式上市，將於 9 月開始交車；全新第三款車型 P5 已於 4 月亮相，將於第四季開始交車。

