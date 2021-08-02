交易稅上調首日 恒指走勢平穩上揚

周一 (2 日) 為港股交易稅上調的第一日，早盤恒指在開高後一度反轉下滑，隨後在 A 股急漲的推升下，恒指順利由黑翻紅。從交易氣氛來看，投資人暫時對於上調印花稅率無太大反應，指數波動仍跟隨亞股早盤走勢。

截至上午 11:05 止，恒指暫報 26207.56，順利突破 26000 點關卡，漲幅約 1%、恒科指暫報 6783.96，只略高於平盤。

香港特區立法會於今年 6 月 2 日三讀通過有關調高股票印花稅率條例，現階段股票交易印花稅稅率由 0.1% 上調至 0.13%，幅度 30%。根據該條例賣出或買進香港證券的成交單據均應繳交印花稅。

印花稅在今年 2 月份就傳出上調的消息，港股一度大跌，之後市場開始逐漸消化這個利空，指數波動轉向反應基本面。

(圖片: AFP)

作為與股市熱度相關性最為密切的港交所 (388-HK)，在印花稅上調消息釋出後股價曾大跌，但隨後走勢也恢復平靜，今年港交所股票漲幅仍接近兩成，主要市場認為今年港股 IPO 市況恐因中國政府限制企業赴美上市而得利。

印花稅是投資人交易中的一項成本，理論上提升印花稅率，會增加港股投資人的交易成本，對交易熱度可能帶來一定衝擊。

此外，港股提升印花稅率，會拉抬一些短線交易和高頻交易投資人的成本，直覺來看會影響這些人轉向指數產品齊全，低成本的國際市場，如新加坡。

不過，光大國際指出，歷史上自從 1993 年以來，香港印花稅經歷數次調整，但恒指表現不一，可見調整印花稅對市場走勢的影響不能一概而論，基本面還是左右市場主要因素。

光大國際表示上調印花稅，短期確實會對股市造成一定的衝擊。而港股高頻交易約佔港股成交量的 20%，如果印花稅上調 30%，對很多程式交易的交易成本會有明顯提升，短線確實會出現一些影響。

