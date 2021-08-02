美股指持續在高價位區域波動 關注美國非農數據、美國國會　

FOMC 維持政策利率不變，美國股指持續在高價位區域波動

上週舉辦的 FOMC 決定維持政策利率不變，與市場預測相同。在聲明文中雖然也有提到經濟評估上調，也對收緊寬鬆政策進行了議論，但是沒有涉及到開始日期以及今後的進展等具體內容。

受此結果影響，外匯市場中美元被拋，股市反應也是限定性的。

通過這一週的各商品強弱分別是，美元下跌、股市在高價位區域受阻、美國公債慢慢下跌。

【美元指數、S&P500、美國公債殖利率（10 年、2 年）、黃金的變化】

由上至下，美元指數、S&P500、美國公債 10 年殖利率、美國公債 2 年殖利率、黃金的變化

【美國公債不同剩餘期限殖利率的變化】

依然是以長期殖利率為中心緩慢下跌。

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

【最近 5 週中每週五的美國公債殖利率曲線圖相比較】

【美國公債殖利率曲線圖的變化（3D 圖）】

資料來源：U.S. DEPARTMENT OF THE TREASURY

關注美國非農數據、ISM 經濟指數、美國國會、BOE 貨幣政策委員會、RBA 理事會等

這週將發佈美國非農數據與 ISM 經濟指數。

如果數據結果都良好的話，雖然可以成為支撐美元的材料，但是股市的反應就比較難以預測。如果當做經濟有所改善的話，會成為支撐的材料，而另一方，如果認為有可能會收緊寬鬆政策的話，也會成為抑制上漲的材料。 不管如何，在發佈後波動有可能會不穩定，所以還需注意。

另外，除了美國經濟指標以外，國會對於基礎建設投資計劃的審議進展以及債務上限問題也將會成為市場焦點。

除此之外，英國 BOE 將會舉行貨幣政策委員會，澳大利亞也將會舉行 RBA 理事會。在發佈之後，英鎊與澳元有可能會出現不穩定的波動，還需多加注意。

【美國非農業部門就業人數的變化】

【美國失業率的變化】

主要貨幣的強弱

上週的外匯市場除了因中國股指下跌而避險情緒加強以外，澳元也因澳大利亞因延長封城等影響走弱。

另外，美元也因美國經濟指標低於市場預測，以及認為 FOMC 的政策比較鴿派等影響走弱。

相對來說，英鎊因英國的新冠肺炎感染人數逐漸減少而走勢堅挺以外，歐元也因歐元區的 GDP、消費者物價指數都超出市場預測走強。

【上週主要 8 種貨幣對的相對貨幣強弱圖】

從近 30 天的主要貨幣的強弱圖來看，依然是瑞郎、日圓強勢，而澳元、加元弱勢。

【近 30 天主要 8 種貨幣對的即時外匯強弱圖】

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美國市場

美國股指 CFD 依然持續在高價位區域橫向波動。US2000 與 US30、US100、US500 相比走勢持續低迷。

歐洲市場

歐洲股指 CFD 走勢堅挺，持續在高價位區域波動。其中的荷蘭股指上漲最為明顯。

亞洲・大洋洲市場

上週的亞洲、大洋洲的股指 CFD 雖然大部分都是橫向波動，但是，中國與香港的股指 CFD 依然疲軟。

主要金融產品的相關性分析

從上週的美元直盤間的相關性來看，雖然會有強弱之差，但是主要貨幣兌美元的走勢都比較相近。

【上週的主要美元直盤貨幣對的相關性】

而美元 / 日圓與日圓交叉盤的相關性與前一週相比有所減弱，可以看出市場並不是以日圓為中心。

【上週的美元 / 日圓、日圓交叉盤的相關性】

從上週的主要貨幣與美國股指（此處顯示與股指代表 US500 的相關性）的相關性中來看，US500 與美元直盤、日圓交叉盤的相關性都較低，可以看出股市與外匯市場沒有太大的相關性。

【上週的主要金融產品和美國股指的相關性】

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此文章來源日本網站 marketpulse，文章內容為日文翻譯。

圖表上日語解釋：

買いポジション：多頭

売りポジション：空頭

買い注文：買入訂單

売り注文：賣出訂單

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