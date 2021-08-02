中國證監會希望與美國SEC加強合作 對赴美上市議題抱持開放

針對美國證券交易委員會 (SEC) 近期發布聲明表示將對中國企業赴美上市的資訊揭露提出更多要求，中國證監會回應指出，兩國證券主管機關應當繼續秉持相互尊重、合作共贏的精神，就中概股監管問題加強溝通，找到妥善解決辦法，為市場營造良好的政策預期和制度。

中國證監會表示，一直以來對於中國企業選擇上市地點抱持開放態度，同時對中國資本市場的前景判斷是可預期的，是可持續健康發展的，此番言論似乎有意針對在滴滴出行事件後，外界認為中國政府恐打壓中資企業赴海外 (除香港外)IPO 所作的澄清。

(圖片: AFP)

中銀證券認為，中國證監會的內容釋放出幾點訊號：首先是繼續支持企業利用美中兩地市場進行融資。同時，表達希望加強跨境監管合作，妥善解決問題的態度。再者，將與相關部門密切溝通，進一步提高政策的透明度和可預期性，解決處理好投資人、企業、監管等各方面的關係。

川財證券則稱，中國作為全球市場的一部分，近幾年一直在努力擴大開放，包括擴大海外投資人投資比重上限，支持中國企業赴海外上市等。中國金融市場對外開放的腳步並沒有減緩，吸引更多的海外優質投資人也是中長期發展導向，中國對外開放和合作的方向沒有發生變化。

