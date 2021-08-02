聯準會立場偏鴿 投資級、高收益債吸金動能不減

聯準會釋出偏鴿派訊息，風險資產震盪走高，美債殖利率先跌後漲，債券指數單周小幅收紅。根據美銀美林引述 EPFR 統計顯示，包括投資級債及高收益債分別淨流入約 40.9 億及 8.2 億美元，動能雙雙較前周再為升溫。

安聯投信表示，剛出爐的重量級財報好壞交雜、變種病毒引發市場波動，但聯準會偏鴿態度有助於安撫市場情緒，多數債券資產整周呈現貼近平盤窄幅波動，包括全球政府債券、美國與歐洲投資級債與高收益債等指數單周則小幅收紅，市場情緒指標美國 10 年期公債殖利率持續在 1.2% 上下震盪，終場收於 1.22%。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，Delta 變種病毒在全球傳播，不但使市場出現部分對於經濟復甦放緩的擔憂，也使數月前高漲的通膨略有降溫；截至 7 月底，美國 10 年公債落在約 1.2% 至 1.3% 間的水平，殖利率曲線也較六月時較為趨平。

但謝佳伶表示，聯準會政策邁向正常化、經濟整體持續穩步回升，以及當前實質利率接近歷史低點等因素，長期來看美債殖利率仍有上升空間，上看 1.8 至 2.0% 水平。

但要注意的是，在公債殖利率波動下，長期可能走升的狀況下，都讓債券資產面臨雖有債息收入，但資產價格下跌的衝擊，故在投資時除追求更高利率，如何降低資產價格波動也是一個重要關鍵。

謝佳伶指出，若要降低因公債殖利率帶來的波動，可考慮存續天期較短的債券，可因其距離債券到期時間更近的特色，縮短可能受到市場利率波動風險干擾的時間長度與機會。