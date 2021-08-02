【街口投信】股市及債市週報

【股市】

由於亞馬遜股價下跌，拖累美國股市上週五下跌，整周三大指數紛紛出現走跌情形。上周 FOMC 將利率維持在接近零的目標範圍內，重申其觀點，即儘管 delta 變種病毒蔓延，但經濟仍在繼續走強；不過，鮑威爾強調，經濟離實現 FED 穩定物價和就業最大化的雙重使命還有很大距離。整體基調未出現太多意外之處，因此，市場仍將關注焦點集中於企業財報公布上。根據 Refinitiv 的數據顯示，在迄今為止公佈季度業績的標準普爾 500 指數公司中，89% 的公司盈利超過預期，而 86% 的公司收入超出預期。上週中國積極打壓教育機構以及網路企業的動作，導致陸港股大跌，在美國上市的 ADR 出現重挫狀況。此外，美國科技龍頭企業紛紛公佈財報，展望較保守的 Amazon 出現大跌狀況，導致市場氣氛謹慎，美國三大指數同步出現收低情形。

街口投信分析目前已接近半數以上的標準普爾 500 指數成分公司公布業績，企業整體營運狀況優異，展望上也保持正面發展，同時本周仍有 1/4 的成分公司陸續公布財報，依然是投資人關注重點。此外，歐洲精品公司陸續公布財報，LVMH、Kering 以及精品羽絨衣品牌 Moncler 業績皆優於市場預期，且銷售金額已超越疫情前同期水準。

街口投信表示各國陸續解封、疫苗接種普及，都是帶動業績增長的重要因素，消費者壓抑的需求明顯釋放。另外，近期美國病例數激增，然而，在疫苗接種普及率比去年高出許多，因此，不大可能再次封城，企業面臨短期的疫情風險，但在施打率仍攀升的情形之下，應可度過此波因 delta 變種病毒帶來的負面衝擊。

【債市】

儘管美國企業財報普遍優於預期，但受到中國當局加大對科技及教育板塊之監管力道之影響，使得上週 10、30 年美債殖利率連續第五週走低，在基準利率持穩下，J.P. Morgan EMBIGD 指數通週小幅上漲 0.07%。資金流方面，根據 J.P. Morgan 資料顯示，截至 7 月 28 日止一週，新興市場債券基金呈現小幅流出 0.4 億美元，前一週為淨流入 11.4 億美元，今年以來則累計有 507 億美元流入新興市場債券基金。

上週地緣政治事件頻繁，突尼西亞總統開除該國總理並凍結國會，終止突國自 2014 年以來總統、總理、國會權力制衡局面，一度帶動突尼西亞債券價格於週初大跌，但後續在總統安撫週邊各國，加上國際社會並未過激反應，下半週債券價格已止穩；祕魯左派總統卡斯提洛於上週三宣誓就職演說中表示將舉行修憲公投、加強政府對天然資源控制、以及重新議定自由貿易協議… 等不利市場之左派政策，且於隔天提名同黨國會議員 Guido Bellido 為首相，由於 Bellido 推崇古巴之共產主義模式，過去曾表示古巴共產主義為另一種形式之民主，使市場擔憂偏左派之內閣將改變祕魯長期以來資本主義體制，帶動祕魯債券價格連續 3 日大跌，卡斯提洛於週五盤後宣布其財政部長為前世界銀行經濟學家，預計將降低市場之擔憂。

街口投信展望本週，市場將聚焦在美國 7 月份非農就業數據，此外，多國將陸續公布 7 月 PMI 數據。而在央行動態方面，本週新興市場將迎來泰國、印度、巴西、捷克、埃及、羅馬尼亞.. 等國央行利率會議，其中巴西因通膨持續升溫，其央行預計將升息 4 碼，將利率由 4.25% 升至 5.25%，市場亦預期捷克央行將連續第二次升息一碼，將利率由 0.50% 升至 0.75%，其餘央行則預計將維持利率不變。

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