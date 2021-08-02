菲國首都馬尼拉8/6封城 被動元件供給更緊台廠旺上加旺

菲律賓為控制疫情，首都大馬尼拉及周遭地區自本周起，將進入最嚴格的封城管制，預計將嚴重衝擊人流、物流，而菲律賓是村田、三星電機等日韓被動元件大廠的生產重鎮，在封城影響下，日韓廠出貨恐受干擾，台廠國巨 (2327-TW) 及華新科 (2492-TW) 等可望進一步迎來轉單，營運旺上加旺。

據悉，菲律賓是日韓被動元件大廠的生產重鎮，三星電機 (SEMCO) 當地產能占整體 40%；被動元件龍頭廠村田製作所 (Murata) 在菲律賓也有 15% 的產能占比。

綜合外媒報導，馬尼拉目前實施比較寬鬆的「一般型社區隔離」，但在 Delta 變種病毒擴散下，菲國政府也決定升級到「加強型社區隔離」，時間自 8 月 6 日起至 20 日，為期 2 周。

「加強型社區隔離」除了必要的採買，民眾不能隨意外出，禁止大眾集會，宗教活動也必須線上進行，當地媒體 Rappler 引述官員說法，封城 2 周的經濟損失預計將高達 2100 億披索、約 42 億美金、受影響人數多達 1300 萬人。

除了菲律賓外，另一被動元件生產重鎮馬來西亞目前也因為疫情，全國封鎖政策無限期延長，大部分工廠僅能維持 6 成人力生產，而目前是電子傳統旺季，也是被動元件需求高峰，恐使得供給更加吃緊，推升被動元件旺上加旺。