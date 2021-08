友達強攻高階、大尺寸電視面板 Q3出貨保持雙位數成長

面板大廠友達 (2409-TW) 近年持續專注發展大尺寸、高階電視市場,展望下半年,顯示策略事業群資深副總經理陳建斌指出,雖然電視市場出現調整雜音,但友達在大尺寸、8K、無邊框產品上仍居領導地位,預期第三季出貨量將保持雙位數成長。

陳建斌指出,友達持續專注高階、大尺寸電視技術開發,第二季 85 吋以上高階大尺寸電視出貨年增逾 5 成,雖然市場認為在下半年產業將面臨調整修正,但友達搭上品牌廠往高階、大尺寸策略調整步調,可望保持市場領先、主導地位,對第三季出貨維持雙位數成長預期。

筆電、顯示器等 IT 產品方面,陳建斌表示,第二季以教育、消費需求最為強勁,但隨著歐美解封後,預期下半年市場將轉以商用需求為主,也開始感受到返校 (Back to School)、返回職場 (Back to Office) 拉貨動能,將強化高端 LTPS 筆電供應。

陳建斌也補充,因應疫後混合 (Hybrid) 工作模式、零接觸趨勢,護眼、曲面產品也成為顯學,在商業經濟活動逐步恢復下,POS 機、Kiosk 等無人使用介面面板同步保持雙位數成長趨勢,認為下半年整體商用、工控需求將維持穩健成長。

新技術方面,陳建斌表示,友達持續開發次世代顯示技術 AmLED,6 月也與品牌大廠宏碁 (2353-TW) 聯手推出新一代電競筆電面板,下半年將持續透過 AmLED 技術平台,擴大與更多品牌廠推出新品,並以共同行銷方式推廣產品。