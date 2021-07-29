〈友達法說〉Q2毛利率攀峰單季大賺195億元 EPS 2.05元 寫13年新高

面板大廠友達 (2409-TW) 今 (29) 日公布第二季財報，受惠面板價量齊揚，單季大賺近 200 億元，續繳出三率三升成績，稅後純益 195.31 億元，季增 65.04%、並由去年虧轉盈，每股純益達 2.05 元，創下近 13 年單季新高，單季毛利率攀上 28.74%，改寫歷史新高紀錄，累計上半年海賺 313.65 億元、每股賺 3.3 元。

友達第二季營收 956.55 億元，季增 15.33%、年增 50.64%，毛利率 28.74%、季增 6.72 個百分點、年增 26.04 個百分點，營益率 21.21%、季增 6.72 個百分點，稅後純益 195.31 億元、季增 65.04%，淨利率 20.42%、季增 6.15 個百分點，三率三升，單季營益率、淨利率均由去年負轉正，每股純益 2.05 元，創 2018 年第三季以來新高。

累計友達上半年營收 1785.96 億元，年增 52.4%，毛利率 25.62%，年增 24.46 個百分點，營益率 18.09%，稅後純益 313.65 億元，淨利率 17.56%，三率三升，每股純益 3.3 元。

出貨方面，友達統計第二季整體面板出貨面積達 640.3 萬平方米，季增 0.8%、年增 0.2%。

友達今盤後也將召開法說會，預期董事長彭双浪將進一步說明下半年、明年景氣展望，而友達昨也再核准 317 億元資本資出預算，今年度執行金額是否較原計畫 220 億元再上修，也成為市場關注重點。