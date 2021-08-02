Fortune:全球500大企業 Walmart八連霸

美國財經雜誌《Fortune》公布全球 500 大企業排行榜。以營收計算美國超市龍頭 Walmart(WMT-US) 連續第八年成為全球最大公司，中國的國家電網公司的排名則上升至第二位，Amazon(AMZN-US) 首次進入前三，Apple(AAPL-US) 則上升至第 6 名。

在獲利表現方面，Apple 以 574 億美元的純益位居第一。沙烏地阿美緊追其後，以 493 億美元的純益名列第二。日本的軟銀集團則以 470 億美元的獲利位居第三。

受到新冠疫情影響，今年《Fortune》全球 500 大企業排行的總營收約為 31.7 兆美元，年減 5%。進入排行榜的門檻也從 254 億美元下滑到 240 億美元。

同時，前 500 大企業獲利也大幅下滑。今年所有上榜公司的淨利總和為 1.6 兆美元，年減 20%，是 2009 年以來最大跌幅。這反映新冠疫情的蔓延導致全球供應鏈中斷，歐洲、北美、東亞這些地區的經濟活動發展停滯。全球 500 大的營運萎縮，導致獲利下滑。

(圖片: AFP)

今年的榜單裡，中國上榜企業數量連續第二年居首，達到 135 家，比前一年增加 11 家。今年美國共計有 122 家公司上榜，比前一年增加 1 家。

雖然 2020 年新冠疫情帶來企業營運上的困難，但是上榜中國企業的平均銷售收入和平均獲利與去年相比差距不大。今年 135 家中國上榜企業平均純益約 35.4 億美元，高於 500 家公司的平均水準 (33 億美元)。同時，美國企業的平均純益下滑到 51 億美元。

今年進入榜單的中國銀行共有 10 家，這 10 家銀行純益佔全數上榜中國企業利潤總額的 41%。與去年的 44% 比重來看，下滑趨勢仍在持續中，只是比例仍然較高。

如果不計算中資銀行所得的利潤，中國上榜的非銀行企業 125 家平均純益只有 23 億美元。對照美企，113 家美國非銀行企業平均利潤接近 47 億美元，超過中國企業的兩倍。

