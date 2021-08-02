〈美股盤前要聞〉美將公布製造業數據 美股期貨小升

美國今日將公布 7 月製造業 PMI 數據。美國 10 年期公債殖利率落至 1.229%。美股期貨週一 (26 日) 小升，道瓊期貨漲 0.30%，標普 500 期貨漲 0.41%，那斯達克 100 期貨漲 0.41%。

1. 美參議院本周有望表決基建法案 提振標普 500 期貨上揚

美國參議院兩黨小組已經於周日 (1 日) 基本完成了 5500 億美元基建方案的立法文本，使該方案向本周在參議院得到通過的目標邁出了關鍵一步，這筆資金預計將用於公路、鐵路、電動汽車充電站和水管更換等計畫。

即使疫情和美中爭端仍在繼續，這一法案進展順利，仍提振了市場情緒，標普 500 指數期貨亞市周一盤上漲 0.5%，至 4410 美元附近。

不過，美國國會預計將於下周一起休會 5 周，因此即便參議院完成表決，法案真正確定還將等到 9 月眾議院結束休會之後。

2. Zoom 支付 8600 萬美元和解金

據報導，由於隱私洩漏的問題，美國視訊軟體公司 Zoom(ZM-US) 遭美國用戶集體控告，該公司如今已同意支付 8600 萬美元來進行和解。

報導指出，此項訴訟最初於 2020 年 3 月在加州美國地方法院所提出，原告是全美國的 Zoom 付費訂閱者以及免費用戶。

該訴訟指控 Zoom 通過與臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 LinkedIn 共享個人數據，侵犯了數百萬用戶的隱私。原告律師稱，美國 Zoom 用戶為該公司創造了高達 13 億美元的收入。

3. Square 斥資 290 億美元收購 Afterpay

據報導，美國數位支付平台 Square(SQ-US) 表示，將以 290 億美元收購澳洲金融科技公司 Afterpay，以將業務擴張至消費貸款領域，創下有史以來規模最大的一次收購案。

兩家公司在一份聲明中表示，該筆交易將打造出線上支付巨頭，並有助於加速 Afterpay 在美國市場與全球市場的擴大。此次收購將直接透過換股完成，收購價碼為每股 126.21 澳元，較上週五 Afterpay 收盤價 96.66 澳元高出 31%。該公司股價也在週一一度上漲 29% 至 125 澳元。

Afterpay 最初成立於 2015 年，目前在全球擁有 1,300 多名員工。Afterpay 董事會一致建議股東接受該筆收購交易，該公司表示，交易預計將於 2022 年第一季度完成。

4. Apple Silicon 兩年過渡計畫 有望明年底前達成

當蘋果 (AAPL-US) 在 2020 年全球開發者大會上，首次宣布從英特爾 (INTC-US) 處理器轉型為自研晶片 Apple Silicon 時，公司表明將需要 2 年才能完全過渡。不過，這一過程可能正在加快。

《彭博》科技記者 Mark Gurman 在最新一期的 Power On 時事通訊中，描述了蘋果晶片路線圖以及未來 12 個月的預期。他認為，這一過程進展順利。

Gurman 指出，iMac 產品線會在 2022 年完全切換至蘋果晶片平台，搭載蘋果晶片的全新 Mac Pro，也會在明年發布。

5. 輝瑞、莫德納調漲疫苗價格

《日本經濟新聞》2 日 (週一) 引述英國《金融時報》報導指出，美國輝瑞 (PFE-US) 及莫德納 (MRNA-US) 兩家藥廠，已調漲在歐洲的新冠肺炎 (COVID-19) 疫苗價格，調漲幅度分別為 26% 及 13%。

其中，輝瑞疫苗價格從原本的 15.5 歐元調漲到 19.5 歐元，莫德納疫苗則是從原先的 22.6 美元調漲到 25.5 美元。由於各國在包含追加採購的部分需求高漲，讓生產疫苗的藥廠主導產品價格。

莫德納疫苗價格雖然從一開始供應時的 22.6 美元調高到 25.5 美元，但由於採購數量的增加，也使得實際售價低於原先同意的 28.5 美元。