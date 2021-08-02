高端新冠肺炎疫苗26.5萬劑完成檢驗 核發封緘證明書

衛福部食藥署今 (2) 日宣布，已於 7 月 30 日傍晚完成高端疫苗 (6547-TW) 生產的首 4 批新冠肺炎疫苗 (MVC COVID-19 Vaccine) 審查與檢驗，共計 26 萬 5528 劑，並核發封緘證明書，目前正於倉儲進行檢驗封緘作業，將交由疾管署評估開放施打時程。

食藥署指出，高端公司生產的 COVID-19 疫苗，已於日前向食藥署申請逐批檢驗封緘，食藥署依序派員赴低溫倉儲現場核對疫苗批號、清點數量、查核冷鏈，每批號疫苗抽取 600 劑樣品進行異物檢查。

食藥署表示，在現地封存疫苗後，將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH 值、鋁含量、CpG 含量、總蛋白量、抗原含量、細菌內毒素、無菌、效價及異常毒性等試驗，首 4 批共計 26 萬 5528 劑疫苗，經食藥署審查文件資料與檢驗皆合格後，已於 7 月 30 日傍晚核發封緘證明書。

食藥署指出，目前疫情正於倉儲進行檢驗封緘作業，經完成封緘的疫苗，即可交由疾管署進行後續疫苗接種作業，疫苗效期約 6 個月。

食藥署強調，配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，以確保民眾用藥品質安全無虞。