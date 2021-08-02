與Cathie Wood對賭 一支做空ARKK的ETF申請上市

做為去年市場最火爆的風雲人物，「女股神」Cathie Wood 旗下 ETF 今年表現掙扎，一些人更認為她手上現在滿手未爆彈，而準備做空她的持股。

根據上周五 (30 日) 提交給美國證券交易委員會 (SEC) 的文件，一檔做空方舟創新 ETF(ARKK) 的 ETF 正提出申請，這支 ETF 名稱為 Tuttle Short ARKK ETF，代碼 SARK，管理費用為 0.75%，與 ARKK 費率相同。

目前已經有數十種反向 ETF，押注於某個產業、指數或商品，但以一支 ETF 直接與另一支 ETF 對賭，是否會獲得批准，仍待 SEC 決定。

如獲通過，SARK 將由 Tuttle Capital Management LLC 的執行長 Matt Tuttle 管理。

Tuttle 透過 e-mail 表示，「由於 ARKK 代表了做多一籃子無利可圖科技股的長期曝險，所以我們認為，投資者應該獲得做空它的機會。」

Wood 旗下 ETF ARKK 是去年表現最好的 ETF 之一，靠著特斯拉等股票的飆漲，全年回報率達到約 150%。不過，今年在標普 500 指數上漲 17% 的前提下，ARKK 光環不再，至今下跌 3.6%。

目前仍可透過一些傳統做空方式，押注 ARKK 下跌。根據 IHS Markit Ltd. 據，這支基金的空頭部位目前占流通股的 4.6%，略低於 3 月份創紀錄的 5.3%。