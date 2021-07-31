亞馬遜等同業暗示下半年成長放緩 電商類股跌勢兇

電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US)、Pinterest 近期財報會議上暗示下半年電商市場成長即將放緩，亞馬遜周五 (30 日) 盤中一度大跌 8%，市值一夕蒸發 750 億美元，其他電商類股也遭波及。

亞馬遜周四美股盤後公布財報表示，截至今年 6 月底第二季營收 1130.8 億美元，遜於 Refinitiv 調查市場預期的 1152 億美元，此外，第三季預估營收高標僅 1120 億美元，大幅低於市場預期的 1189 億美元。

據彭博統計數據顯示，這是亞馬遜自 2018 年以來首次營收低於市場預期，且財測也沒有達到市場共識。亞馬遜也坦承，去年疫情封城期間的爆發式成長造就高基期，成為第二季成長率下滑的主因，預計未來幾個季度的成長幅度也將持續放緩。

除亞馬遜外，投行 Baird 分析師 Colin Sebastian 表示，Pinterest (PINS-US) 和 Overstock 的財報都透露，第二季電商消費支出的波動可能將持續至第三季。

摩根士丹利認為，亞馬遜電商營收成長放緩的速度比預期還劇烈，分析師 Brian Nowak 表示：「我們認為這與經濟重啟的逆風有關，每個 Prime 成員消費成長可能放緩。」

除了成長疑慮外，亞馬遜周五還傳出違反歐盟數據保護法，遭處以 7.46 億歐元 (約 8.87 億美元) 的天價罰款，亞馬遜股價周五盤中一度重挫 8.1%，是 2020 年 5 月以來的最大單日盤中跌幅，終場下跌 7.56% 至 3327.59 美元，單日市值蒸發 750 億美元。

除了亞馬遜外，其他電商面對未來成長隱憂也承受龐大賣壓， 手工藝電商平台 Etsy (ETSY-US) 周五大跌高達 7.8%，創 5 月以來的最大單日跌幅。eBay (EBAY-US) 下挫 7%，創 4 個以來的最大單日跌幅。

家具、家庭用品電商 Wayfair (W-US) 跌幅高達 8.3%，跌至年初價位，並連八個交易日收跌。另外，Overstock (OSTK-US) 下滑 4.3%，美客多 (MercadoLibre) (MELI-US) 下跌 4.4%，寵物用品店商 Chewy (CHWY-us) 跌 2.7%。