聯發科攜愛立信 創下全球5G毫米波上傳最快速度紀錄

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (2) 日 5G 毫米波 (mmWave) 技術再傳捷報，與國際網通大廠愛立信 (Ericsson) 合作，執行毫米波頻段四載波聚合 (4CC) 上傳技術測試(UL CA)，創業界最高 495 Mbps 傳輸速率的紀錄。

聯發科表示，5G NR 可達 425 Mbps 速度，加上 4G LTE 的 70 Mbps，總速度為目前水準的兩倍。

聯發科此項上傳載波聚合測試項目為業界首創，將為電信商的上傳鏈路應用提供更好的速度和容量，可使虛擬實境及擴增實境時流暢進行，在使用行動裝置視訊時也不定格、不斷訊。

聯發科無線通訊系統發展部總經理潘志新表示，與愛立信攜手合作，成功展示領先全球毫米波上傳技術，再度為 5G 發展創下新的里程碑，並將 5G 效能推至極限，為 5G 毫米波開闢一條快速、穩定和高效率的捷徑。

潘志新進一步指出，聯發科推出的 M80 5G 晶片組，同時支援毫米波和 Sub-6GHz 雙 5G 頻段，為使用者帶來高速連網的 5G 暢快體驗，由於技術表現優異，目前 5G 技術已得到全球 100 多個電信公司驗證，將持續與全球合作夥伴合作。

愛立信看好，此次執行成功，意味著客戶可以透過更高的上傳速率強化其 5G 產品，大幅改善使用者體驗。

台灣愛立信新事業部門副總暨終端互連測試中心負責人周大企表示，台灣愛立信終端互連測試中心 (EDAV) 與聯發科過去十多年來，在晶片研發與驗證測試一直保持緊密合作，在 5G 毫米波合作上，更從瑞典實驗室擴展到聯發科台灣總部的開放場域驗證。未來將持續合作，透過大量可靠性驗證，達成在不同國家的 5G 實網環境的最佳性能優化。

聯發科認為，從上網到串流媒體服務，長期以來，下行鏈路表現或下載速度一直在用戶的網路使用行為中佔有主導地位， 此次隨著 Covid-19 疫情帶動，人們紛紛在家工作或學習，上行鏈路或上傳速度性能重要性也更為彰顯。

上傳速度除了決定資料從電腦或行動裝置發送到網路的速度，包括將文件如照片和影片等上傳到社群媒體或協作工具中，對於視訊會議圖像和聲音品質也極其關鍵，在使用 Skype 或 Microsoft Teams 等應用程式時，強大的上行鏈路傳輸能減少或終結螢幕畫面停格、音質損壞的情形，更快的上行鏈路，也能改善網路電話 IP 語音 (VoIP) 和線上遊戲體驗。