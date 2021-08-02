義隆上半年獲利年增189% 每股賺8.3元創新高

IC 設計廠義隆 (2458-TW) 今 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 13.2 億元，季增 20%，年增 43.79%，每股稅後純益 4.53 元，上半年稅後純益 24.2 億元，年增 149%，每股稅後純益 8.3 元；受惠筆電相關晶片需求暢旺，加上價格調漲，義隆第二季雙率均衝破財測、獲利創新高，整體上半年獲利也寫新猷。

義隆第二季營收 50.36 億元，季增 21.17%，年增 42.3%，毛利率 50.2%，季增 2.25 個百分點，年增 2.63 個百分點，營益率 33.14%，季增 4.47 個百分點，年增 5.68 個百分點，稅後純益 13.2 億元，季增 20%，年增 43.79%，每股稅後純益 4.53 元。

義隆上半年營收 91.92 億元，年增 62.51%，毛利率 49.19%，年增 1.73 個百分點，營益率 31.11%，年增 5.25 個百分點，稅後純益 24.2 億元，年增 149%，每股稅後純益 8.3 元。

義隆第二季受惠筆電觸控板、觸控螢幕、指紋辨識、小紅點等需求熱絡，營收一舉創下歷史新高，突破 50 億元大關，且因價格上漲、產品組合優化，毛利率、營益率分別衝破財測高標的 50%、33%，再度寫下新紀錄，整體獲利也創新高。

展望第三季，由於晶圓代工廠供給持續緊張，加上代工費用再度走揚，義隆也可望跟進調漲，將增加成本轉嫁給客戶，帶動獲利維持高檔。