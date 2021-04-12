產能吃緊+需求強 義隆首度調漲所有產品價格

觸控晶片大廠義隆 (2458-TW) 今 (12) 日宣布，由於晶圓代工、封測產能持續吃緊，造成生產成本上揚，即日起全面調整所有產品售價。

義隆指出，自 2020 年下半年以來，全球晶圓產能吃緊，各家 IC 設計業者使出渾身解數、各顯神通，欲爭取更多產能因應客戶需求，義隆也與多家晶圓廠緊密接觸，今年晶圓取得數量優於去年。

此外，封測產能也拉緊報，紛紛延後交期，從整個半導體供應鏈來看，全體供應鏈都呈現漲價，只是各家狀況有異，漲幅也有所不同。

義隆表示，由於供應鏈持續吃緊以及各項成本逐漸上升，初始僅針對毛利較低的產品調整售價，不過，隨著供應鏈漲幅不斷擴大，為反映成本，開始全面調整產品售價。

義隆看好，隨著居家辦公、線上學習等趨勢延續，筆電需求暢旺，預估 2021 年全球筆電出貨年增雙位數，義隆身為全球主要筆電晶片供應商，也直接受惠，今年將持續提高市占率、增加產品附加功能、提升產品單價。

義隆目前已在觸控板模組、觸控螢幕晶片以及指向裝置三個筆電零組件，成為全球主要供應商，也瞄準筆電指紋辨識，期許在未來數年成為市場領導者。

義隆也積極尋求非筆電業務擴張，已與轉投資聚積 (3527-TW) 合作，雙方瞄準 Mini-LED Local Dimming 等產品，預計今年底初步成效就可顯現。