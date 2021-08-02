電動車供應鏈指數10大成分股出爐 報酬率183%跑贏大盤

電動車躍居投資市場新寵，台灣指數公司針對上市櫃供應鏈編制「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數，前 10 大成分股包括台積電 (2330-TW)、聯發科 (2454-TW)、鴻海 (2317-TW) 等，統計至自 6 月底累積報酬率 183.33%，優於大盤 148.3%。

指數公司表示，智能車供應鏈成分股包括，台積電、聯發科、鴻海、台達電 (2308-TW)、聯電 (2303-TW)、日月光控股 (3711-TW)、群創 (3481-TW)、聯詠 (3034-TW)、大立光 (3008-TW) 及華碩 (2357-TW) 等。

根據統計，智能車供應鏈等報酬率，從 2016 年 6 月至 2021 年 6 月底累積報酬率 183.33%、2020 年殖利率 4.67%，表現均優於加權報酬指數 (148.30% 及 4.32%) 及台灣全市場報酬指數 (155.72%、4.34%)。

指數公司指出，「特選臺灣智能車供應鏈聯盟指數」以上市上櫃公司為指數母體，運用上市櫃公司產業分類、產業價值鏈資訊平台選取智能車用電子與綠能關鍵產業，及利用財團法人車輛研究測試中心篩選的上市上櫃電動車供應商名單，建立智能車供應鏈八大關鍵產業群組。

根據工研院預估，2023 年全球汽車電子與車聯網市場規模將達 4511 億美元，2030 年可望成長達 8000 億美元；另根據國內 Digitimes 研究，台灣電動車供應鏈朝多面向發展，包括一般電動車供應鏈、車電供應鏈、Tesla 供應鏈、MIH 聯盟等，集結台灣 ICT 優勢，提高切入國際電動車 Tier 1 供應鏈機會。