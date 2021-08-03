侵權官司未了！蘋果須面臨 Apple Watch心率傳感器專利訴訟

侵權官司又來了！週一 (2 日) 美國聯邦上訴法院裁定，蘋果必須面臨 Apple Watch 心率傳感器專利訴訟。

美國初創公司 Omni MedSci 在 2018 年 4 月起對蘋果 (AAPL-US) 提起專利侵權訴訟，指控蘋果 Apple Watch 心率傳感器專利侵犯了其專利技術，蘋果試圖讓美國聯邦上訴法院駁回該起訴訟，但卻失敗。

(圖片：AFP)

Omni MedSci 稱，蘋果故意侵犯其專利，該訴訟涉及四項與可穿戴設備中光學技術相關的專利，這些專利可以監測人體的生理特徵，利用 LED 傳感器去測量血液中不同參數的方法。

該心率傳感器專利訴訟專利為 Omni MedSci 創始人及首席技術長 Mohammed Islam 發明並賣給 Omni MedSci。

Mohammed Islam 稱，從 2014 年 6 月開始，就和蘋果高層有過會面，蘋果從這些會議中擷取想法，並將其整合到 Apple Watch 中，但雙方未達成合作。

蘋果則認為， Mohammed Islam 曾受雇於密西根大學，該該專利應為密西根大學持有。

法院的判決寫道，該協議並未自動將智慧財產權轉讓給大學。最終，蘋果須面臨 Apple Watch 心率傳感器專利訴訟。