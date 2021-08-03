美新增病例破去年夏季高峰！臉書要求全美園區員工配戴口罩

臉書 (FB-US) 週一 (2 日) 宣布，將開始規定旗下員工在美國園區內均需配戴口罩，無論員工是否接種疫苗。

臉書發言人聲明指出，「我們員工和社區鄰里的健康與安全仍是我們首要之務，有鑑於新冠病例日益上升、新冠變種病毒的最新數據，以及當地防疫要求越來越多等因素，我們將恢復全體臉書美國辦公室內配戴口罩的要求，無論員工的疫苗接種狀態如何。」

新政策將於週三生效，並將持續有效，直至另行通知。與此同時，舊金山灣區的幾個地方政府推出了類似的命令，要求室內公共場所的全體人員也必須配戴口罩。

臉書上週甫宣布，將要求全體美國員工返回辦公室接種疫苗。

由於 Delta 新冠變種病毒導致病例再次上升，臉書並非科技產業中唯一重拾防疫措施以保障健康安全的企業。

谷歌 (GOOGL-US) 上週宣布將要求園區內的員工必須接種疫苗，並將重返辦公室計畫推遲至 10 月。根據上個月報導，蘋果 (AAPL-US) 也將重返辦公室計畫推遲至最早 10 月。

美國新增病例 7 日均值突破去年夏季高峰

美國疾病控制與預防中心 (CDC) 主任瓦倫斯基 (Rochelle Walensky) 博士週一 (2 日) 援引週末公佈的數據表示，美國 7 日平均日增病例突破了去年還沒有授權疫苗時的夏季高峰。

以 7 日移動均線來看，美國新冠病例上週五達到 72790 人，超過了去年夏季每日新增病例的峰值 (當時約 68700 人)。

但 CDC 表示，該新增確診日平均數據到週六已下降至 68326 人，到週日為 63250 人。 但儘管 CDC 網站上發布的數據顯示，該 7 日均值在後續幾日下降，但由約翰霍普金斯大學記錄的新冠病例數據集並未顯示下降。相反，截至週日，該 7 日均值上升至近 8 萬起新病例。

根據 CDC 週一稍早更新的數據，美國 70% 成年人已經接種至少一劑新冠疫苗，較拜登總統最初設定的 7 月 4 日目標晚了大約一個月。CDC 的瓦倫斯基週一強調，國內絕大多數傳播者都未接種疫苗。