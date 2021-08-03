若兩黨基建法案過關 美參院計畫提前終止員工留任稅收抵免

隨著兩黨基建法案有望本週於參院過關，美國參議院可能提前結束一項成效不彰的稅收減免措施，轉而為基建支出挹注部分資金。

《彭博》報導指出，若參議院如預期在本週通過兩黨基建法案，名為員工留任稅收抵免 (Employee Retention Credit,ERC) 的措施將提前於 9 月 30 日結束，較原先期限提早 3 個月。

此舉可望幫助國會節省開支，為規模 5500 億美元的交通和能源基建支出中提供部分資金，但具體金額仍有待美國稅務聯合委員會決定。

ERC 計畫源於去年 3 月通過的 CARES 法案，國會原先希望透過這項措施，為不具有《薪資保護貸款計畫》(PPP) 申請資格的中小企業提供替代方案，但實際申請的中小企業數量卻少之又少。

與國會目標相左，ERC 的受惠者多半為大型企業，如精神航空 (Spirit Airlines) 或百思買(Best Buy)，這項措施鼓勵符合資格的企業在疫情期間留住員工，藉此領取稅收抵免。

有稅務顧問認為，國會不斷擴大申請資格範圍，加上目標企業對於減稅措施普遍缺乏認知，造成需要的企業反而沒有申請到。

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