比爾蓋茲與梅琳達正式離婚

週一 (2 日) 微軟創辦人比爾蓋茲 (Bill Gates) 和妻子梅琳達 (Melinda Gates) 獲得華盛頓州的金恩郡 (King County) 法院批准，兩人 27 年的婚姻正式畫下休止符。

比爾蓋茲夫婦今年 5 月毫無預警的情況下，宣布結束 27 年婚姻，承認已經無法挽回夫妻關係，此消息震撼商界及慈善界。

雙方聲明指出：「經過深思熟慮，且為了我們的關係做了大量努力後，我們決定結束我們的婚姻。」「在過去的 27 年中，我們已經養育了三個令人難以置信的孩子，並建立了一個在世界各地運作的基金會，以使所有人都能過上健康，富有成效的生活。」

隨後，比爾蓋茲夫婦提交離婚申請法庭文件，申請離婚的梅琳達宣稱「這段婚姻已無可挽回地破裂」之緣由，訴請法院判決兩人離婚，並請求法院對於兩人的財產進行分割。

週一法院釋出文件內容顯示，梅琳達 (Melinda Gates) 不會更改姓氏，也沒有配偶贍養費，因為梅琳達並未聲請。法院也沒有下令比爾蓋茲支付子女贍養費，因為他們的三個孩子皆已成年，

兩人離婚前早達成「分居協議」，並且也對財產分割有共識，法院認為，兩人商定財產分割是公正和公平的。

蓋茲是全球第四大富豪，淨資產約達 1305 億美元，由於兩人未簽婚前協議，外界推測梅琳達最多可分得蓋茲的半數財產，贍養費似乎沒那麼必要。

比爾蓋茲與梅琳達創辦的比爾及梅琳達蓋茲基金會 (Bill & Melinda Gates Foundation) 是全球最大的慈善基金會，擁有逾 510 億美元的資產，離婚後，兩人也將持續共同經營。