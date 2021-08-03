〈紐約匯市〉美元8月首日交易走軟 投資人從央行政策分歧前景找線索

美元對主要貨幣周一 (2 日) 小幅貶值，美國聯準會 (Fed) 上周發布鴿派聲明，且近期經濟數據好壞參半，讓投資人持續評估足以接受多少風險。

紐約尾盤時段，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 報 92.05，跌幅不到 0.1%，稍早一度跌約 0.2%。

美元指數上周下跌 0.9%，是 5 月初以來最差一周。

Bannockburn Global Forex 首席市場策略師 Marc Chandler 說：「美元 8 月交易首日基調偏沉重，投資人正在重建風險意願。」

美國公債殖利率從上周五的 1.226% 進一步下降到 1.18%，經通膨調整的實質殖利率創歷史新低。

周一公布的製造業數據，強化美國經濟成長可能觸頂的觀點。美國供給管理協會 (ISM)7 月製造業指數報 59.5，雖然持續擴張，卻是連續兩個月下滑，反映供應鏈瓶頸、缺工和缺料問題拖累景氣。

Fed 主席鮑爾在上周三決策會議後表示，距離考慮升息仍有一段距離。Fed 理事布蘭納德 (Lael Brainard) 上周五呼應此說法，表示 Fed 在收回經濟支持措施之前，需要看到美國勞動力市場出現更進一步改善。

不過另一位理事華勒 (Christopher Waller) 周一表示，如果接下來兩份就業報告顯示非農就業人口持續增加，他可能為 Fed 短期內宣布縮減購債投下支持票。

匯市似乎打算在本周五 7 月非農報告出爐前保持觀望。接下來 Fed 官員可能利用 8 月底的全球央行年會中，確認或改變他們的立場。

歐元兌美元升值不到 0.1% 至 1.187，對稍早歐元區製造業數據反應不大。Markit 周一公布，7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值報 62.8，高於初值 62.6，但低於 6 月歷史高點 63.4。

投資者將關注本周英國央行 (BOE) 和澳洲央行 (RBA) 的會議。

英鎊兌美元周一變動不大，報 1.389 美元，BOE 本周將召開貨幣決策會議，該央行提前結束貨幣刺激的可能性，為近期英鎊提供支撐。

另一方面，RBA 可能收回原本要縮減貨幣刺激的決定，因為疫情反撲正促使當局延長封鎖時間，對經濟成長構成壓力。由於美元疲軟，澳幣兌美元周一仍升值 0.2%，報 0.7363 美元。

截至周二 (3 日) 台灣時間約 6:00 價格：