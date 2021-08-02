歐元區7月製造業PMI終值上修至62.8 好於市場預期

根據 IHS Markit 在週一 (2 日) 公布的最新數據顯示，由於經濟重新開放帶來需求激增，歐元區 7 月份製造業活動持續迅速擴張，但是供應鏈瓶頸導致了投入成本飆升。

數據顯示，歐元區 7 月製造業採購經理人指數 (PMI) 終值從 6 月的歷史高點 63.4 跌至 62.8，但高於初值的 62.6，好於市場預期的 62.6，終止了連續 4 個月的新高。衡量產出的指數從 6 月份的 62.6 降至 61.1，

報告中指出，歐元區第二季經濟成長快於預期，擺脫了疫情造成的衰退。儘管工廠在疫情封鎖期間基本上仍保持開放，但防疫封鎖限制的解除，推動了需求激增。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「在第二季經濟大幅成長後，歐元區製造業的增長在 7 月份略有降溫不是太令人擔憂。但是相關數據顯示出，製造商及供應商正在努力提高產量以滿足需求，從而推高價格。」

供應方面的問題使製造業成為了原料供應商的賣方市場，製造工廠的投入成本增高，相關指數從 88.5 續升至 89.2，創下自 1997 年 6 月有調查以來的歷史新高。

不過儘管投入成本上漲，但市場需求仍然非常強勁，為了滿足這需求的激增，工廠正以史上最快的速度增加了員工人數，就業率創下 24 年有調查以來最快的升幅。但是，製造商所需的原料短缺，使得他們難以完成訂單。

在具有高度傳染性的 Delta 變種病毒持續延燒的情況下，導致全球供應鏈受到衝擊，並推高了原物料的價格。製造業未來產出信心滑至 7 個月新低。