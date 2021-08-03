新加坡當局開先例 澳洲加密幣交易所Independent Reserve獲准營運

新加坡金融管理局（MAS）周一（2 日）表示，依照《支付服務法》（Payment Services Act）規定，原則上批准澳洲大型加密貨幣交易所 Independent Reserve 在新加坡提供加密貨幣交易服務。

Independent Reserve 是首個獲新加坡原則性批准主要支付機構執照的虛擬資產服務提供商（VASP）之一。

該公司執行長 Adrian Przelozny 表示，獲得營運許可反映出公司為日常營運制定的政策、程序與風險管理系統的健全性，也替客戶提供安全性。

CoinShares 數據：加密貨幣資金連 4 周外流

數位資產管理公司 CoinShares 周一（2 日）數據顯示，加密貨幣投資產品與基金資金流出規模達 1,950 萬美元，已連續第 4 周外流，而比特幣也連 4 周資金外流，規模達 1,970 萬美元。

CoinShares 投資策略師 James Butterfill 表示，儘管比特幣價格最近有所回升，仍出現資金外流，這表明投資人都在利用最近強勁的漲勢獲利了結。

報告也指出，受 5 月中旬價格下跌影響，比特幣流出總資金約 2.95 億美元，占管理資產總額的 1%。不過今年以來比特幣流入資金仍保持在 41 億美元的強勁水準。

比特幣上周漲約 12.5% 至略低於 4.3 萬美元的高點，截稿前報 39,410.94 美元，24 小時內下跌 2.28%。

然而，區塊鏈數據供應商 Glassnode 在周一發布的報告顯示，對比特幣前景並不這麼樂觀，上周較年輕的貨幣（不到一周的硬幣）顯著飆升，比特幣則出現「投降式拋售」。

Glassnode 還指出交易所的比特幣供應已經下降，而且有相當龐大的資金流出交易所，與去年 11 月的高點相當。

除此之外，以太幣本周也出現連兩周近 1,000 萬美元的資金流出，不過今年以來，以太幣的資金仍顯示在 9.57 億美元的健康水位。

本周以太幣的區塊鏈將進行重大技術升級，價格有望大幅攀升，至截稿前，以太幣價格報 2,629.91 美元，24 小時內漲 3.07%。