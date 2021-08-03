比特幣連兩日下挫 周二失守39000美元關卡

比特幣在上周末攀升至 5 月以來的高點之後持續下滑，周二 (3 日) 跌勢未止，失守 39000 美元關卡。

據 Coindesk 報價，至台北時間 14:33，比特幣價格報 38349 美元，24 小時跌幅達 3.3%。其餘加密貨幣也普遍下挫，以太幣跌 3.7%，瑞波幣跌 3.4%，狗狗幣跌幅也接近 4%。

(圖表取自 coindesk)

本周的下挫使比特幣回到 5 月份以來的交易範圍，即 3 萬美元至 4 萬美元區間。上周日比特幣一度衝至 42605 美元，為 5 月以來最高。上周共漲近 20%，也是 3 個月以來最大的單周漲勢。

新加坡加密貨幣交易所 Luno 亞太區主管 Vijay Ayyar 認為，近日跌勢看來像是強漲一波後的正常回調。

不過，在前一波上漲期間，比特幣相關資產則出現資金流出。

數位資產管理公司 CoinShares 周一公布，加密貨幣投資產品和基金連續第四周流出，其中大部分來自比特幣產品，比特幣產品也連續第四周流出。截至 7 月 30 日當周，加密貨幣流出量達到 1950 萬美元，比特幣流出量達到 1970 萬美元。

僅少數加密貨幣產品見到少量資金流入，如 Ripple 和 Polka Dot。

CoinShares 投資策略師 James Butterfill 表示，雖然前段時間價格有所回升，但比特幣仍出現外流，這表明投資者正在利用近期的上漲獲利了結。