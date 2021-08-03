盤前財經大事搶先讀2021年08月03日

今日操盤前瞻

澳洲央行利率決策

美股財報季：BP 石油、UA、阿里巴巴、西方石油 (盤後)

法人說明會：環球晶、世界、普、義隆

除權息：潤泰全、信大、百和、裕隆、安泰銀等

路透：中國悄悄設新採購指引 強化中國製造

週一 (2 日) 路透社引述多位消息人士報導，中國政府私下悄悄設新採購指引，要求中國企業將 X 光機、磁共振造影設備等多項 315 項產品採購比重最高為 100% 中國製造。閱讀全文...

Fed 理事華勒：縮減購債計畫可能 9 月宣布、最快 10 月展開

美國聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 周一 (2 日) 表示，如果美國就業報告未來兩個月都增加 80 萬至 100 萬人，Fed 可望最快 10 月開始縮減購債力道。閱讀全文...

與 Cathie Wood 對賭 一支做空 ARKK 的 ETF 申請上市

做為去年市場最火爆的風雲人物，「女股神」Cathie Wood 旗下 ETF 今年表現掙扎，一些人更認為她手上現在滿手未爆彈，而準備做空她的持股。閱讀全文...

航運市況熱！馬士基上調今年財測 但示警需求波動大

航運龍頭馬士基 (Maersk) 周一 (2 日) 公布初步第二季初步財報，受惠於全球供應鏈瓶頸使航運運費飆漲，營運表現強勁，並上調全年獲利預期，但示警目前需求波動大。閱讀全文...

勞動基金上半年收益率突破 3000 億元

隨著疫苗施打率提升、經濟活動重啟也推升全球股市走揚，根據勞動基金運用局最新統計，今年上半年勞動基金收益突破 3002.6 億元，收益率 6.59%。閱讀全文...

義隆上半年獲利年增 189% 每股賺 8.3 元創新高

IC 設計廠義隆 (2458-TW) 昨 (2) 日公告第二季財報，稅後純益 13.2 億元，季增 20%，年增 43.79%，每股稅後純益 4.53 元，上半年稅後純益 24.2 億元，年增 149%，每股稅後純益 8.3 元；受惠筆電相關晶片需求暢旺，加上價格調漲，義隆第二季雙率均衝破財測、獲利創新高，整體上半年獲利也寫新猷。閱讀全文...

本土疫情衝擊大 全台六都 7 月房市交易量月減 29.7%

全台六大都會區昨 (2) 日分別公布 2021 年 7 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計 1 萬 7593 棟，月減 29.7%，年減 25.4%，累計前 7 月移轉棟數 15 萬 2051 棟，年增 15.6%。閱讀全文...

傳 3 奈米廠裝機 台積電：依規劃明年下半年量產

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出南科 3 奈米廠昨 (2) 日開始進廠裝機，對此，台積電不評論市場傳言，強調 3 奈米廠依規劃進行，將於明年下半年量產。閱讀全文...

台塑生醫再申讓聯亞藥 1819 張股票 持股降至 9.4%

台化 (1326-TW) 子公司台塑生醫昨 (2) 日公告再處分聯亞藥 (6562-TW)1819 張股票，平均每股轉讓價格 166.99 元，總金額 3.09 億元，對聯亞藥持股比重再由 11.13% 降至 9.4%。閱讀全文...

近 20 年來首發債 世界先進將籌資不超過 50 億元

晶圓代工廠世界先進 (5347-TW) 昨 (2) 日公告發行今年度第一期無擔保普通公司債，發債總金額不超過新台幣 50 億元，將用於擴建廠務設施、購買機器設備及 / 或支應綠色環保相關支出，這也是世界先進睽違 20 年來第三度發債。閱讀全文...