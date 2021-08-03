施振榮支持喜馬拉亞計畫 將捐贈陽明交大台積電現金股息

宏碁 (2353-TW) 集團創辦人施振榮宣布，將捐贈名下 500 張台積電 (2330-TW) 股票現金股息給陽明交通大學、交大思源基金會，用以支持推動「喜馬拉雅計畫」，為期五年，並藉此拋磚引玉，建立有效利用捐助的新機制。

施振榮這次捐贈 500 張台積電股票的現金股息，以目前台積電配發的現金股息估算，首年現金股息約有 550 萬元，施振榮表示，將支持喜馬拉雅計畫，協助台灣在半導體、人工智慧與物聯網、智慧醫療等三大領域占世界領先地位。

施振榮指出，台灣科技產業面對國際激烈競爭，除倡議產學共創外，促進國家重點領域產學合作、人才培育的創新，教育部也通過產學合作及人才培育創新條例，希望企業與政府攜手投入資源。

施振榮認為，透過產學共創，可望在 5 至 10 年建立小循環機制，並與政府投入 30、50 年在教育研發的大循環相互配合，陽明交大喜馬拉雅計畫也將建立研究成果回饋機制，將授權獲利回饋給喜馬拉雅計畫專款專用，讓資源循環生生不息，創造價值。

喜馬拉雅計畫是陽明交大在今年 2 月 1 日合校後，由校友在產學合作基礎下提出，由施振榮、前校長張懋中、現任校長林奇宏擔任共同召集人，並由校友林行憲擔任執行召集人。