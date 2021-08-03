理想8月6日股票申購截止 8月12日上市

繼小鵬汽車 (9868-HK) 後，理想汽車 (2015-HK) 跟進在香港啟動雙重上市。在取得港交所上市許可後，理想汽車宣布將於 2021 年 8 月 12 日 (周四) 在聯交所買賣，每個交易單位為 100 股 A 類普通股，股票代號為 2015。

這次理想汽車在香港 IPO 發行 1 億股股票，最高發行價為每股 150 港元。今日 (3 日) 啟動股票申購作業，周五 (6 日) 申購截止。

以最高發行價估算，理想汽車計劃赴香港雙重上市最高融資額達 150 億港元，有機會超過小鵬汽車香港上市逾 140 億港元的融資額。

(圖片: AFP)

理想汽車表示香港 IPO 籌募的資金將用於研發高功率充電的電池動力汽車技術、平台和未來模型、智慧汽車和自動駕駛技術。同時擴大生產能力，開設門市，交車服務中心、開設高功率充電網路、行銷推廣，及營運資金和其他一般的公司用途。

在赴美上市的中國電動車製造商中，小鵬汽車是第一家完成在美國和香港雙重上市的公司。這降低該公司在那斯達克下市的風險，同時也擴大中國投資人的基礎。小鵬汽車在香港 IPO 取得 14.73 倍超額認購，在最近中概股監管趨嚴的形勢下，外界更加關注緊跟其後的理想汽車將有怎樣的表現。

雖然理想汽車目前仍在虧錢中，同時也還得繼續為研發和生產新車型燒錢，但高盛看好理想汽車未來的銷售形勢。

高盛認為在消費者偏好上升、原物料成本下滑，及混合動力車型取得較高認同度之下，預計理想汽車的銷售量可能從去年的 3.3 萬輛成長至 2025 年的 58 萬輛。這意味著理想汽車的銷售量可能在五年間增長 1658%。

