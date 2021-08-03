中國下一波監管產業遊戲業？ 騰訊、網易股價暴跌

周二 (3 日) 中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文表示，網路遊戲對社會的危害越來越得到大眾共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」來代表網路遊戲。過度沈迷網路遊戲對未成年人生理和心理形成雙重負面影響。

受到利空報導衝擊，港股遊戲概念股全數暴跌，港股市值王同時是中國最大遊戲公司騰訊 (700-HK) 股價一度狂跌逾 9%，網易 (9999-HK) 更崩跌逾 15%，心動公司 (2400-HK) 重挫逾 14%，中手游 (302-HK)、創夢天地 (1199-HK) 等也都跟進狂跌。

(圖片: AFP)

近期中國中共中央辦公室、中國國務院辦公室兩大中共高層單位聯合針對學生使用電子產品做出指導方針，內容要求引導學生合理使用電子產品，控制使用時間，防止網路沈迷。

數據顯示，中國 62.5% 的未成年網民經常上網玩遊戲；13.2% 未成年在工作日時，玩手遊日均超過 2 小時。網路遊戲的過度投入對中國未成年生理和心理帶來雙重負面影響。

2020 年，中國超過一半兒童青少年近視，因沉迷網絡遊戲而影響學業，引發性格異化的現象比率逐年成長。遊戲造成的負面危害越來越得到社會的共識，而「精神鴉片」、「電子毒品」已成為網路遊戲代名詞。

這一新型「毒品」突飛猛進，在中國已成一個巨大的產業。2020 年，中國遊戲市場實際銷售收入人民幣 2786.87 億元，年增 20.71%，而龍頭騰訊更佔據該產業半壁江山，排名第二則是網易。