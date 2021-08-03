首度登頂 Strategy Analytics：Q2小米手機歐洲市佔排第一

周二 (3 日) 小米 (1810-HK) CEO 雷軍表示，國際研究機構 Strategy Analytics 發布最新報告顯示，2021 年第二季智慧手機市場，小米集團在歐洲首度排名第一，市佔率超越三星和蘋果。根據數據顯示，小米第二季出貨量 1270 萬支，年增 67.1%，市場佔 25.3%。

Strategy Analytics 數據指出，2021 年第二季歐洲前五大手機品牌依序為小米、三星、蘋果 (AAPL-US)、OPPO、realme。出貨量分別為 1270 萬支 (年增 67%)、1200 萬支 (年增 - 7%)、960 萬支 (年增 16%)、280 萬支 (年增 180%)、190 萬支 (年增 1800%)，合計所有品牌歐洲總出貨量達 5010 萬支 (年增 14%)。

而在 7 月中旬，Canalys 發布第二季全球智慧手機市佔率排名，小米手機銷售量超越蘋果，首次晉升全球第二。數據顯示，小米全球智慧手機市佔率達 17%，年增 83%。

(圖片: AFP)

另一方面，7 月底 IDC 則公布 2021 第二季全球智慧手機市佔率排名。數據顯示小米手機銷售量同樣超越蘋果，首度躍居全球第二。小米第二季智慧手機出貨量達 5310 萬支，年增 86.6%，市佔率達 16.9%。

此外，《Fortune》最新公布的全球 500 大排行榜中，小米排名第 338 位，相較前一年度的排名大幅上升 84 名，是榜單內全球互聯網和零售產業中進步最快的 500 大企業。

