「精神鴉片」文章下架、騰訊承諾加大保護 港股遊戲股跌幅快速縮減

港股周二 (3 日) 午後，港股遊戲股跌幅快速收窄，騰訊控股 (0700-HK) 跌幅收至 6.11%，網易 (9999-HK) 跌幅收至 6.32%，嗶哩嗶哩 (9626-HK) 跌幅收窄至 5.39%。

消息面上，今日午後，經濟參考報官網及訂閱號，已經刪除抨擊網路遊戲為「精神鴉片」文章。

今天上午，中國官媒新華社旗下經濟參考報刊文表示，網路遊戲對社會的危害得到大眾共識，常常用「精神鴉片」、「電子毒品」來代表網路遊戲。過度沈迷網路遊戲對未成年人生理和心理形成雙重負面影響。

文章發表，引發監管遊戲業聯想，相關港股遊戲概念股全數暴跌，跌幅接近或超過兩位數。

正值相關文章下架之際，騰訊發布聲明，將採取新措施，減少未成年人對其「王者榮耀」遊戲的訪問和花費時間，並會將計畫一併在其他遊戲上採用。

騰訊指出，為進一步加大保護力度，騰訊將從《王者榮耀》試點，逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措。

其體體措施包括，將執行比政策要求更嚴厲的未成年用戶在線時長限制，非節假日從 1.5 小時降低至 1 小時，節假日從 3 小時減到 2 小時。此外，未滿 12 周歲未成年人將禁止在遊戲內消費。