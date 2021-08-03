晶技獲日系外資第7度調高目標 最高上看146元

日系外資今 (3) 日發表最新報告，再度調高晶技 (3042-TW) 2021-2023 年獲利預估 7-9%，評等「買進」，目標價則從 130 元拉升至 146 元，也是日系外資七度調高晶技目標價。

日系外資指出，晶技核心頻率元件業務，受惠 5G、電動車、WiFi 6、物聯網及 ADAS 新規格需求強勁，且第三季進入蘋果產品旺季，推升晶技今年下半年業績向上。

日系外資預估，晶技 2021 年每股純益 9.7 元，2022 年可達 10.28 元，2023 年 11.3 元，且這 3 年毛利率都將維持在 37% 以上的歷史高檔。

晶技 2021 年上半年稅前盈餘 18.19 億元，每股稅前盈餘 5.87 元，法人估晶技上半年每股純益將接近 5 元。

晶技 2021 年第二季營收 43.41 億元，來自頻率元件業務營收 35.41 億元，本業仍創高，季增 6.94%，年增 40%；預估第三季進入市場需求旺季後，石英元件本業將持續成長，且寧波廠增產產能也將在第三季全數開出。

日系外資表示，展望明年，受惠多方應用需求持續，預估晶技 2022-2023 年產品價格持續走揚，晶技核心業務仍有年增 10% 空間，重申「買進」評等，目標價調高至 146 元。