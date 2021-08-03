〈陸港盤後〉中國官媒批遊戲業 騰訊重摔 恒指收黑

受到前一個交易日 A 股勁揚後，周二 (3 日)A 股三大指數以平低盤開出。而中國官媒針對遊戲產業為青少年帶來的亂象大肆抨擊，引爆市場擔心遊戲股將是下一個被嚴管的「慘」業，相關個股重挫，連帶影響市場人氣。

另一方面，近期累積漲幅較大的半導體類股持續遭到獲利了結賣壓，導致科技類股走勢疲弱。不過，生技、證券類股反彈上揚，再加上官媒將批評遊戲業的報導下架，帶動 A 股三大指數跌幅縮減。

今日滬深兩市成交金額達人民幣 1.42 兆元，較前一個交易日下滑近人民幣 1000 億元，A 股已經連續 10 個交易日成交金額破兆。

港股方面，中國官媒經濟參考報刊出一則抨擊遊戲產業「毒」青少年的文章，引爆港股早盤遊戲股的賣壓，恒指開低後迅速探底。港股市值王，佔有中國遊戲產業半壁江山的騰訊 (700-HK) 首當其衝股價一度崩跌逾 10%，拖累恒指、恒科技，及網科類股走勢。

隨後經濟參考報將該文章下架，港股立即止跌回升，不過投資人對於中國政府的監管如芒刺在背，影響加碼意願，科技類股整體走勢仍偏弱。而恒指則在最後一盤生技、阿里巴巴 (9988-HK)，及中資金融股的急拉之下，逼近平盤價位。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指下滑 0.47%，報 3447.99 點；科創 50 指數重挫 2.21%，報 1564.19 點；深證成指下跌 0.41%，報 14736.92 點；創業板指收黑 0.46%，報 3477.23 點。

恒生指數小跌 0.16%，報 26194.82 點、恒生科技指數下挫 1.47%，報 6696.66 點。

北向資金進出方面，周二北向資金買超人民幣 17.99 億元，其中滬股通買超人民幣 11.87 億元，深股通買超人民幣 6.12 億元。

法人觀點

國泰君安證券認為，今日上證在震盪中守穩年線，兩市成交量連續維持在兆元規模之上，充沛的量能支持指數在目前點位來回震盪。待疫情好轉後，市場風險偏好將回升。不過仍要留意短線累積漲幅較大的高景氣產業，會面臨較大的調整壓力。

