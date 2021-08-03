開先進製程漲價第一槍 傳三星將調漲代工價

外媒報導指出，三星透露有意調漲晶圓代工價格。由於三星晶圓代工主力在先進製程，因此在喊出要調升價格後，全球晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 是否跟進調漲備受關注。

對此，台積電並不評論價格問題。不過業內人士認為，晶圓代工產能持續吃緊，包含台積電與聯電等晶圓代工廠均有機會受惠。

業界認為三星開出晶圓代工先進製程漲價的第一槍，意味晶圓代工市場盛況已經從成熟製程一路延燒到先進製程。

業內人士表示，三星過去多採取低價搶單策略，如今三星也調漲價格，顯示晶圓代工市場供需持續緊俏，這使台積電與聯電等晶圓代工廠有機會受惠。

但有分析指出，三星調漲晶圓代工價格幅度並未透露，而且台積電技術領先全球的因素之一，就是與 IC 設計客戶及設備廠保持良好研發關係，因此不會輕易對下游客戶漲價。

台積電報價變動基本上都是與設備漲價，及原物料價格呈現趨勢性上漲有關，這也是台積電對外宣稱會賺取適當報酬之意，所以即便漲價也不必對台積電毛利率大幅改善有樂觀看法。

目前全球晶圓代工產能嚴重吃緊，報價調漲消息不斷，聯電 (2303-TW)、力積電(6770-TW) 等主攻成熟製程的晶圓代工廠，都已陸續上調代工報價。至於中國最大晶圓代工廠中芯 (981-HK) 也是在 3、4 月接連調漲代工價，漲幅 15%～30% 間。

