台康生股東會通過私募案 郭台銘成最大股東

台康生 (6589-TW) 今 (3) 日召開股東會，私募案順利通過，由鴻海 (2317-TW) 創辦人郭台銘與其團隊全數認購，將持有台康生 18.56% 股權、成最大股東，私募資金預計未來一年內逐步到位，雙方將共同佈局國際藥物市場。

台康生私募案共發行 5500 萬股，每股認購價 91.5 元，郭台銘透過個人公司鋐維公司認購，認購總金額 50.325 億元，完成認購後，鋐維公司將取代台耀化學成最大股東。

台康生表示，私募資金將在一年內，分 1-4 次或一次到位，未來郭台銘團隊將提供全球經營人脈網絡及自動化思維，協助台康生拓展國際事業版圖。

台康生今年營運擁兩大動能，包括 CDMO(委託研發及生產代工) 業務與乳癌生物相似藥，其中，CDMO 業務新增美國與高端 (6547-TW) 新冠疫苗合作等國內訂單，訂單能見度可看到明年，今年營收貢獻超過 9 億元，未來可望逐年成長。

台康生乳癌生物相似藥隨著三期順利解盲，陸續收取四階段里程碑金，預計今年將收取逾 4 億元，兩動能推升下，法人看好，台康生全年營收將超過 20 億元，年增逾 8 成。

雖然台康 CDMO 業務營收將顯著成長，但乳癌生物相似藥仍在開發階段，研發費用高，法人估，乳癌相似藥 2022 年取得藥證、啟動銷售後，2022 年下半年營運可達損平。