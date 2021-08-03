華碩電競筆電連22季奪台灣市占冠軍 再推旗艦新機搶市

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (3) 日表示，根據研調機構最新統計，華碩電競筆電上半年續稱霸台灣市場，拿下近 4 成市占，累計上半年出貨年增 53%，蟬聯銷售冠軍 22 季，看好暑假電競商機，今也宣布再推出旗艦級電競筆電新品 ROG Zephyrus S17，搶攻市場商機。

華碩表示，ROG 玩家共和國再推出旗艦級機種，最高將搭載第 11 代英特爾 (INTC-US)i9-11900H 處理器，並支援輝達 (NVDA-US) GeForce RTX 3080/3070 顯示卡，並提升散熱、螢幕、鍵盤與揚聲器等，可滿足玩家 3A 遊戲大作沉浸體驗感。

營運方面，展望下半年，華碩表示，雖然近期市場雜音不斷，也觀察到教育 Chromebook 需求、庫存回到過往正常水準，但隨著解封後，預期筆電需求將由電競、商用接棒，評估第三季訂單需求仍維持高檔，全年營運將優於去年。

出貨方面，由於市場傳出惠普 (HP-US) 下修今年筆電出貨約 1 成，市場關心華碩是否也跟進下修出貨目標，對此，華碩指出，各廠商的目標不盡相同，華碩仍以全年出貨 2400 萬台為目標，明年也已訂下積極成長目標。